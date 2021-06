Uefa dropper omstridt regel fra næste sæson

Fodbold. Det er slut med reglen om udebanemål i europæisk fodbold. Torsdag skriver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i en pressemeddelelse, at reglen bliver afskaffet fra den kommende sæson, 2021/22. Reglen betød, at det hold, der havde scoret flest mål på udebane i et dobbeltopgør i eksempelvis Champions League, ville gå videre, hvis begge hold endte med at score lige mange mål. I fremtiden vil kampen gå i forlænget spilletid – to gange 15 minutter – hvis begge hold har scoret lige mange mål, uagtet om målene er scoret på hjemme- eller udebane. Står det stadig lige efter forlænget spilletid, vil der blive fundet en samlet vinder efter en straffesparkskonkurrence.

Cykling. Astana har foretaget en stor ændring i ledelsen, få dage før startskuddet på årets Tour de France lyder. Alexandre Vinokourov er således blevet fyret som teamchef med øjeblikkelig virkning. Det skriver den franske avis L’Equipe. Cyclingnews har fået oplysningen bekræftet af Astana, skriver mediet på sin hjemmeside. Ifølge L’Equipe blev Jakob Fuglsang og resten af rytterne på det kasakhiske hold, der formelt hedder Astana-Premier Tech, informeret om fyringen omkring midnat torsdag via e-mail.

47-årige Vinokourov har stået i spidsen for Astana, siden han stoppede sin aktive karriere som rytter i 2012, og han var også med til at stifte holdet i 2006. Ifølge Cyclingnews er Vinokourovs rolle på holdet blevet mindre, efter at der er kommet nye folk ind i holdets øverste ledelse, blandt andet fra navnesponsoren Premier Tech. Vinokourov har ifølge L’Equipe tænkt sig at kæmpe imod fyringen og forsøge at få sit job tilbage. Sportsdirektør Giuseppe Martinelli overtager ifølge Cyclingnews Vinokourovs rolle med hjælp fra en anden sportsdirektør, Steve Bauer.

Cykling. Holdet Qhubeka Assos skifter navn kort før starten på Tour de France. I fremtiden hedder det sydafrikanske mandskab Qhubeka NextHash. Det skriver holdet på sin hjemmeside. Navneskiftet, der træder i kraft med det samme, kommer, efter at finansvirksomheden NextHash er kommet til som sponsor på en femårig aftale, lyder det. Lasse Norman Hansen, Andreas Stokbro og Emil Vinjebo kører for Qhubeka NextHash. Ingen af dem er udtaget til Tour de France, der starter lørdag. Danske Lars Michaelsen er desuden sportschef på holdet.

Motorsport. Når der er formel 1-grandprix på den legendariske britiske racerbane Silverstone 18. juli, bliver tribunerne fyldte. Arrangøren har således fået lov at lukke 140.000 tilskuere ind, selv om ikke alle restriktioner i Storbritannien er ophævet til den tid. Det oplyser formel 1 på sin hjemmeside. Løbet har fået status som testbegivenhed, som skal give briterne erfaringer med at gennemføre store begivenheder før den totale genåbning.

Olympisk. Det bliver hækkeløberen Sara Slott Petersen og sejleren Jonas Warrer, der skal bære dannebrog ind på det olympiske stadion i Tokyo ved OL’s åbningsceremoni 23. juli. Det har Danmarks Idrætsforbund, DIF, og Team Danmark afsløret ved et arrangement i Experimentarium i København torsdag. Sara Slott Petersen har tidligere deltaget ved OL to gange, og i 2016 vandt hun sølv i 400 meter hækkeløb. Jonas Warrer var i 2008 med til at hente OL-guld til Danmark, da han efter stor dramatik vandt i 49er-klassen sammen med Martin Kirketerp. Det er første gang, at Danmark sender både en mand og en kvinde ind med den rød-hvide fane. Tidligere har kun én atlet båret dannebrog.

Sara Slott Petersen vandt sølvmedalje på 400 meter hækkeløb ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: Gregers Tycho

Cykling. Billederne af den slovenske favorit Primoz Roglic, som på næstsidste etape sidste år smed Tour de France-sejren til landsmanden Tadej Pogacar, står nok stadig klart i hukommelsen hos mange. Også hos Roglic selv. Han blev slået med omkring to minutter af Pogacar på den afgørende enkeltstart og endte med at tabe Touren med 59 sekunder. I år er der to relativt lange enkeltstarter i Touren. Derfor ved den 31-årige slovener også godt, at den disciplin skal mestres bedre. Det har præget træningen op til Touren. »De to enkeltstarter kan blive meget afgørende. Det så vi sidste år. Derfor har jeg brugt mere tid på enkeltstartscyklen, og jeg har arbejdet mere med den del«, siger Roglic på holdets pressemøde forud for Touren. »Men når man ikke kører mod nogen, er det svært at vide, hvor langt det rækker«.

Han får i årets Tour dansk hjælp af Jonas Vingegaard, der står foran sin debut i verdens største cykelløb. Roglic ser et stort lys i den 24-årige dansker, som skal være en af hans bodyguards i bjergene. »Jonas har vist, at han er super stærk og kan køre med de bedste i bjergene. Han kan hjælpe mig meget«, lyder det fra sloveneren.

Håndbold. Bjarke Christensen, som for nylig var med til at vinde pokalfinalen, skifter fra Mors-Thy Håndbold til ligakonkurrenten KIF Kolding i sommeren 2022. Venstrefløjen har fået en treårig kontrakt. Tidligere i karrieren har Bjarke Christensen spillet for Skjern Håndbold.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg Håndbold har været på rov i den norske klub Elverum. Den 24-årige stregspiller Thomas Solstad, der har spillet Champions League i den seneste sæson, kommer til på en toårig kontrakt, der træder i kraft i sommeren 2022. Ifølge Bjerringbro-Silkeborg betegnes han som det største norske talent på stregpositionen.

Håndbold. Viborg HK har sikret sig en etårig aftale med 29-årige Camilla Fangel, der skal forstærke vicemestrenes forsvar. Hun har holdt pause fra håndbold i en periode, men vender altså tilbage på øverste danske hylde. Camilla Fangel har tidligere spillet for bl.a. SK Aarhus, Herning-Ikast og Nykøbing-Falster.

Cykling. Det er ikke kun Tour de France-feltet, der næste år får en sjælden mulighed for at cykle over Storebæltsbroen. Det gør 16.000 danske og internationale motionister også. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danmarks Cykle Union (DCU) er nemlig gået sammen om at lave Tour de Storebælt i samarbejde med Sport Event Danmark. Det skriver de i en samlet pressemeddelelse.

Deltagerne får mulighed for at køre hele eller dele af det, der er udset til at udgøre 2. etape af Tour de France. Den er 200 kilometer lang og går fra Roskilde til Nyborg over Storebæltsbroen. Det foregår 11. juni, præcis tre uger før Tour de France-feltet skal tilbagelægge samme strækning.

»Tour de Storebælt er et skoleeksempel på, hvordan man kan bruge en gigantisk idrætsbegivenhed som Tour de France til at involvere og aktivere Danmarks befolkning«, siger DIF-formand Hans Natorp i pressemeddelelsen. Tilmeldingen til Tour de Storebælt starter 1. juli i år. Under arrangementet vil Storebæltsbroen have et spor åbent i begge retninger til køretøjer. Tour de Storebælt køres på åben vej.

Håndbold. TTH Holstebro styrker sit mandlige hold med to ligaprofiler fra sommeren 2022. Slovenske Miha Zvizej kommer til fra Ribe-Esbjerg Håndbold, mens Mathias Smed forlader Skanderborg Håndbold. Begge spillere er blevet udstyret med kontrakter, der gælder i de tre år fra 2022 til 2025. Tilgangen af de to spillere skal ses som en del af den 2025-plan, TTH Holstebro arbejder ud fra, fortæller direktør John Mikkelsen. »De kommer begge med kompetencer på højeste liganiveau. Vi er stolte over at kunne hente ligaens mest scorende stregspiller i grundspillet og en af ligaens stærkeste og mest lovende forsvarsspillere til klubben«, siger John Mikkelsen.

Motorsport. Mercedes har været altdominerende i formel 1 siden 2014, men det tyder på, at magtbalancen kan være på vej mod at tippe. Med en Honda-motor under hjelmen har Red Bull fundet melodien, og med Max Verstappen ved rattet går det lige nu i retning af en ny verdensmester. Den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton, halter 12 point efter sin unge hollandske konkurrent før weekendens grandprix på Red Bulls hjemmebane i Østrig. Verstappen afviser dog at tale om mesterskab allerede nu, hvor sæsonen endnu ikke er halvvejs.

»Jeg vil bare gerne i gang med næste løb og prøve at vinde igen. Jeg ved godt, det ikke altid er muligt at vinde, men vi prøver hver weekend at få det bedste ud af det«, siger Max Verstappen ifølge Ritzau. I sidste weekend lå Lewis Hamilton til sejren, men på næstsidste omgang kom Max Verstappen forbi ham og stillede sig øverst på sejrsskamlen. Hamilton føler sig ikke skråsikker på, at han kan slå Max Verstappen på Red Bull Ring i weekenden.

»Det er en bane, der kræver masser af power på de lange langsider, så vi kommer måske til at se noget, der ligner sidste weekend. Hvis vi optimerer absolut alt, kan vi måske give Red Bull kamp til stregen«, siger Lewis Hamilton.

Fodbold. Copa Américas forsvarende mesterhold, Brasilien, har med en 2-1-sejr over Colombia natten til torsdag dansk tid sikret sig en topplacering i turneringens gruppe B. Colombia holdt længe fast i en 1-0-føring, og først i det 78. minut lykkedes det Brasilien at nedbryde modstanderens forsvar. Her scorede indskiftede Roberto Firmino på hovedstød efter et indlæg fra venstre side. Målet blev efterfulgt af store protester, da bolden ramte kampens dommer, Néstor Pitana, i opspillet. Dommeren lagde herefter ti minutters spil oven i de 90. Og i kampens 100. minut dukkede brasilianske Casemiro op efter et hjørnespark og gjorde det til slutresultatet 2-1. Brasilien er allerede klar til kvartfinalerne i turneringen, hvor tre andre mandskaber fra gruppe B følger med. Her kæmper Colombia, Ecuador, Peru og Venezuela om at komme videre.

Badminton. Skovshoved er for fjerde gang på fem år dansk mester for hold. Sent onsdag vandt Skovshoved 5-3 over Værløse i finalen ved det Final 4-stævne, der er blevet afviklet i Brøndby Hallen de seneste dage. Finalen blev både en lang og i perioder tæt forestilling, som måtte et godt stykke ud på aftenen, inden den var ovre. Værløse indledte med at bringe sig foran med 2-1, da de to holds mixeddoubler tog en sejr hver, mens Værløses Julie Dawall vandt over Natalia Koch Rohde fra Skovshoved i to sæt. Herefter satte Skovshoved imidlertid trumf på, da holdet kunne sætte et par spillere i den absolutte verdenselite på banen til de to singler hos mændene.

Således udlignede Rasmus Gemke til 2-2, og også Viktor Axelsen vandt overbevisende 21-7, 21-7 over Rasmus Messerschmidt i Axelsens sidste tællende kamp inden OL. Næsten samtidig vandt også Skovshoveds Sophia Grundtvig, og dermed var Skovshoved foran 4-2. Værløse formåede at vinde den efterfølgende double hos mændene og udskyde nederlaget. Men i sidste ende afgjorde kvindernes double med Mette Poulsen og Sara Lundgaard opgøret til Skovshoveds fordel med en sejr på 21-18, 26-24 over Julie Finne Ipsen og Mai Surrow.