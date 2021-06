Landstræner for de danske talenter stopper og tager til Barcelona

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Tennis: WTA fra Eastbourne 20.00 Boksning: VM-stævne TV3 Sport 11.30/15.00 Formel 1: Østrigs GP, træning Eurosport 1 12.15/21.00 Bordtennis: EM Eurosport 2 21.00 Golf: Travelers Championship TV 2 Sport X 15.00 Tennis: ATP fra Eastbourne 02.30 Basketball: Milwaukee-Atlanta

Fodbold. Den succesrige træner for det danske U21-landshold, Albert Capellas, stopper med øjeblikkelig virkning. Den 53-årige spanier er blevet tilbudt et job på FC Barcelonas ungdomsakademi og ønsker derfor at stoppe som dansk landstræner. Albert Capellas afløste i 2019 Nils Frederiksne som U21-landstræner, og som landstræner tabte Capellas ikke en eneste kamp i ordinær spilletid.

Tennis. Clara Tauson får sin sag for, når hun for første gang skal spille Wimbledon. Det danske talent skal i 1. runde nemlig møde Barbora Krejcíková, der fornylig vandt grand slam-turneringen French Open i både single og double. Den 25-årige tjekke er på den seneste udgave af verdensranglisten nr. 17, mens Tauson er nr. 93. Clara Tauson har kun spillet en kamp i WTA-regi på græs i en turnering i Tyskland i denne uge, og kampen i Wimbledon bliver så hendes anden optræden på dette underlag.

Triatlon. Efter at have født en søn for fire måneder siden, vender Camilla Pedersen tilbage til eliteidrætten, når hun på søndag stiller op til europamesterskabet på den halve jernmanddistance i Helsingør. »Jeg glæder mig så meget til at være tilbage igen, på trods af jeg formentlig får klø af de andre, men det motiverer mig til at blive ved. Jeg elsker min sport, og jeg ved, at jeg stadig har meget at arbejde med«, siger Camilla Pedersen i en pressemeddelelse.

Fodbold. Michael Essien har forlænget kontrakten med FC Nordsjælland, hvor han er assisterende træner. Den tidligere Chelsea-stjerne har nu en aftale til 2023, skriver Frederiksborg Amts Avis/sn.dk.

Fodbold. Magnus Mattsson er snart fortid i Silkeborg, der netop er rykket op i Superligaen. Silkeborg skriver i en fondsbørdsmeddelelse, at klubben har accepteret et tilbud på holdets anfører, men nævner ikke køberens navn.

Motorsport. Max Verstappen var hurtigste mand, da formel 1-feltet afviklede den første træning før søndagens Steiermark Grand Prix i Østrig. Hollænderen, der fører VM-serien, var to godt to tiendedele af et sekund hurtige end Pierre Gasly (AlphaTauri), og først som nr. 3 kom den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes). Der køres yderligere en træning senere fredag.

Judo. Som den første kvindelige danske judokæmper nogensinde har Lærke Marie Olsen kvalificeret sig til de olympiske lege. 23-årige Lærke Olsen tager lige netop den 12. og sidste europæiske billet til Tokyo i klassen -63 kilo. Lærke Olsen er samtidig første danske judokæmper siden 1988, der får æren af at repræsentere de rød-hvide farver ved de olympiske lege. Judo Danmark har haft deltagere ved OL i 1984 (Carsten Jensen) og 1988 (Tommy Mortensen). I 2018 vandt Lærke Marie Olsen sølv ved junior-VM.

Fodbold. Lars Winde afløser Peder Hansen som målmandstræner i AC Horsens, der netop er rykket ud af Superligaen.

Håndbold. Mestrene fra Aalborg har skrevet en treårig kontrakt med den talentfulde højreback Mads Hoxer fra Mors-Thy. 20-årige Hoxer tiltræder i sommeren 2022, når hans kontrakt med Mors-Thy udløber.

Boksning. Nico Ali Walsh går i sin berømte bedstefar Muhammad Alis fodspor og bliver professionel bokser. 20-årige Ali Walsh debuterer som professionel i august i vægtklassen mellemvægt efter at han har bokset 30 kampe som amatør.

Motorsport. Der bliver alligevel kørt et formel 1-grandprix i Tyrkiet i år. Løbet var oprindeligt programsat til maj, men blev aflyst på grund af coronapandemien. Nu begynder der at blive løsnet på rejserestriktionerne, og derfor er det tyrkiske grandprix blevet genindsat i kalenderen med afvikling 1.-3. oktober. Terminen var i første omgang reserveret til Singapore, men da det grandprix er aflyst, var det problemfrit at skifte til Tyrkiet.

Tennis. Den forsvarende Wimbledon-mester Simona Halep melder afbud til årets turnering, skriver skriver Wimbledon på twitter. Det er en lægskade, der forhindrer rumæneren i at stille op. Det samme var tilfældet, da hun i maj meldte afbud til French Open. Simona Halep, der var andenseedet til Wimbledon, fortæller, at hun ikke er kommet sig 100 procent over skaden.

Historie. Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil til efteråret kåre det største navn i dansk idræt siden 1896. Kåringen finder sted i anledning af DIF’s 125 års jubilæum, og DIF har udformet en liste over 125 navne, der kan komme i betragtning til den ultimative hæder. Med på listen er navne fra hele 35 forskellige idrætsgrene og repræsentanter fra samtlige årtier siden 1896. Ud af de 125 navne på listen nomineres 25 til den endelige hæder, og en jury vil derefter indsnævre feltet yderligere inden den endelige kåring ved et stort tv-show i Koncerthuset 16. oktober.

Olympisk. På baggrund af en indstilling fra Dansk Ride Forbund har DIF’s bestyrelse udtaget og dermed sat navne på, hvilke ryttere der skal med til OL i Tokyo. I dressur er det Cathrine Dufour, Carina Cassøe Krüth, Nanna Merrald og Charlotte Heering (reserve). Peter Flarup er blevet tildelt pladsen i military, mens Andreas Schou bliver den danske repræsentant i ridebanespringning. Blandt dressurrytterne er Cathrine Dufour eneste rytter med OL-erfaring. Hun var blandt de fire danske ryttere, der deltog i dressurkonkurrencerne ved det seneste sommer OL i Rio for snart fem år siden.

Tennis. Zhang Zhizhen bliver den første kinesiske herrespiller i Wimbledons herreturnering i den såkaldte Open-æra. I den afgørende kvalifikationskamp slog den 24-årige kineser Francisco Cerundolo fra Argentina med 6-0, 6-3, 6-7 (4/7) og 7-6 (8/6).

Basketball. Los Angeles Clippers vandt den tredje kamp i NBA-semifinalen med 106-92 over Phoenix Suns og reducerede dermed til 2-1 i serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe. Paul George var med 27 point og 15 rebounds den mest fremtrædende spiller hos Clippers.

Ishockey. Montreal Canadiens er klar til klubbens første Stanley Cup-finale i den nordamerikanske NHL-liga siden 1993, efter at holdet natten til fredag dansk tid besejrede Vegas Golden Knights 3-2 efter overtid. Dermed vinder Canadiens semifinaleserien mellem de to hold, hvor der spilles bedst af syv, med 4-2 samlet. Modstanderen i finalen bliver enten New York Islanders eller Tampa Bay Lightning.

Fodbold. Både Paraguay og Uruguay er videre til kvartfinalerne i Copa America efter 2-0-sejre over henholdsvis Bolivia og Chile. Argentina, Chile, Brasilien og Colombia er ligeledes blandt de sidste otte hold.

Tennis. Dominic Thiem, der ligger nummer fem på verdensranglisten, har meldt afbud til Wimbledon. Østrigeren har pådraget sig en håndskade og må holde cirka fem ugers pause, oplyser Thiems lejr på Instagram.

Fodbold. Den tidligere Brøndby-anfører Benedict Röcker stopper karrieren i en alder af 31 år. Vedvarende knæproblemer tvinger forsvarsspilleren til at stille støvlerne på hylden, meddeler han selv på Instagram.

Fodbold. West Bromwich, der rykkede ned fra Premier League i den forgangne sæson, har ansat franskmanden Valerien Ismaël som ny cheftræner. Han kommer til fra Championship-klubben Barnsley.

Bordtennis. Begge danske deltagere ved EM blev elimineret torsdag. OL-aktuelle Jonathan Groth tabte overraskende 3-4 til italienske Niagol Stoyanov, og Tobias Rasmussen tabte 0-4 til den 40-årige tyske legende Timo Boll i første runde. Rasmussen tabte desuden i anden runde af herredouble med sin ungarske makker, Tamas Lakatos.

Håndbold. THW Kiel med Magnus og Niklas Landin tog torsdag en sikker 33-23-sejr over Lemgo i den tyske Bundesliga. Dermed har Kiel 67 point på førstepladsen, og Flensburg-Handewitt har 66 point på andenpladsen inden sidste spillerunde, der afvikles på søndag.