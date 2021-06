Frances Tiafoes modstander er noget helt særligt: »Bare ikke i dag«

Tennis. Ved Wimbledon kom spillet lidt forsinket i gang på grund af regn, men de lokale tilskuere fik da smæk for skillingen, da den lokale 19-årige englænder Jack Draper indledte stærkt mod verdensetteren Novak Djokovic og via et tidligt servegennembrud overraskende kunne sikre sig første sæt. Men så trådte den serbiske mester i karakter og sejrede 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Mens Djokovic kom tilbage i kampen, så stemplede manden, Djokovic besejrede i French Open-finales for bare tre uger siden, aldrig ind i turneringen. Græske Stefanos Tsitsipas (seedet 3) fik en lektion på græsset af amerikaneren Frances Tiafoe, der er nummer 56 i på ranglisten. 6-4, 6-4, 6-3 banede vej for Frances Tiafoes første sejr over en top-5-spiller i 12. forsøg og en efterfølgende kæk kommentar om Tsitsipas. »Han er noget helt særligt, han kommer til at udrette store ting og kommer til at vinde mange grandslams. Bare ikke i dag«.

EM-fodbold. Der er gode nyheder fra den danske EM-lejr. Anfører og forsvarsklippe Simon Kjær forventes at blive klar til lørdagens kvartfinale mod Tjekkiet. Sådan lyder meldingen fralandstræner Kasper Hjulmand. »Der er meget individuel baseret træning tirsdag, og vi har en klar fornemmelse af, at vi kan gøre Simon klar til på lørdag«. Derudover ventes både Yussuf Poulsen og Daniel Wass klar. Landstræner Kasper Hjulmand havde givet sine spillere en fridag mandag, tirsdag er træningen frivillig.

Fodbold. Ousmane Dembélé har været på operationsbordet og er ukampdygtig i de kommende fire måneder. Det oplyser hans klub, FC Barcelona. Dembélé pådrog sig en knæskade i Frankrigs EM-kamp mod Ungarn og måtte derefter forlade den franske EM-lejr.

EM-fodbold. De 26 danske landsholdsspillere i EM-truppen har foreløbigt scoret 1.432.154 kroner hver for avancementet til kvartfinalen. Skulle Danmark gå hele vejen og vinde EM, så venter der ifølge Ritzau en bonus på 3.126.385 kroner per spiller. Dansk Boldspil-Union (DBU) er foreløbigt garanteret EM-indtægter fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på 100 millioner kroner. En sejr på lørdag over Tjekkiet vil sende yderligere 35,7 millioner kroner i DBU’s kasse.