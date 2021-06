21-årig sætter verdensrekord i 400 meter hæk og kommer under historisk grænse

Atletik. Med kun en måned til OL har amerikaneren Sydney McLaughlin sat Sara Slott Petersen under pres. For den unge amerikaner har netop sat verdensrekord i 400 meter hæk med tiden 51,90 sekunder. Med den tid er hun den første kvinde i historien til at komme under grænsen på 52 sekunder. Til stævnet deltog også hendes landsmand Daliah Muhammed, som vandt over Sara Slott Petersen ved OL i Rio for fem år siden, og som var indehaver af den hidtidige rekord på 52, 16 sekunder. Begge amerikanere er store favoritter til medaljerne ved det kommende OL i Tokyo.

Det er ikke længe siden, at den 21-årige Sydney McLaughlin gik på highschool i USA, hvor hun forsøgte at finde ud af, hvor hun hørte til. Men allerede i 2016 så hendes fremtid indenfor atletik lys ud, da hun løb 400 meter med tiden 54.15. Med sin verdensrekord er der næppe tvivl om, hvor hører til, og der er næppe tvivl om, hvem der er favorit til at tage guldet om mindre end en måned.

Fodbold. Der var ikke andet end roser efter gårsdagens præstation, hvor hans tropper højst overraskende slog Holland ud af EM, mens Danmark venter i kvartfinalen på lørdag. Tjekkiet tror på, at de kan levere endnu en overraskelse: »Jeg tror på, at hvis vi arbejder som et hold, så kan vi overraske Danmark og nå endnu længere«, sådan lyder det fra den tjekkiske landstræner Jaroslav Silhavý.