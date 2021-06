Danmarks forsvarsklippe forventes klar til skæbnekamp på lørdag

Fodbold. Der er gode nyheder fra den danske EM-lejr. For anfører og forsvarsklippe Simon Kjær forventes at blive klar til lørdagens kvartfinale mod Tjekkiet. Sådan lyder meldingen fra Kasper Hjulmand »der er meget individuel baseret træning tirsdag, og vi har en klar fornemmelse af, at vi kan gøre Simon klar til på lørdag«. Derudover ventes både Yussuf Poulsen og Daniel Wass klar.

Atletik. Med kun en måned til OL har amerikaneren Sydney McLaughlin sat Sara Slott Petersen under pres. For den unge amerikaner har netop sat verdensrekord i 400 meter hæk med tiden 51,90 sekunder. Med den tid er hun den første kvinde i historien til at komme under grænsen på 52 sekunder. Til stævnet deltog også hendes landsmand Daliah Muhammed, som vandt over Sara Slott Petersen ved OL i Rio for fem år siden, og som var indehaver af den hidtidige rekord på 52, 16 sekunder. Begge amerikanere er store favoritter til medaljerne ved det kommende OL i Tokyo.

Det er ikke længe siden, at den 21-årige Sydney McLaughlin gik på highschool i USA, hvor hun forsøgte at finde ud af, hvor hun hørte til. Men allerede i 2016 så hendes fremtid indenfor atletik lys ud, da hun løb 400 meter hæk med tiden 54, 15. Med sin verdensrekord er der næppe tvivl om, hvor hører til, og der er næppe tvivl om, hvem der er favorit til at tage guldet om mindre end en måned.