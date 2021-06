Verdensmestrene fra Frankrig skuffede fælt: »Vi har ingen undskyldninger«

Fodbold. Frankrig - de regerende verdensmestre og favoritter til EM-titlen er ude af turneringen efter straffesparkskonkurrence. En kamp hvor Frankrig førte 3-1. Det var derfor også en skuffet kaptajn, som udtalte sig efter kampen: »som Frankrig og forsvarende verdensmestre er det ikke et godt resultat at blive slået ud af ottendedelsfinalen. Alle forventede mere, inklusiv os selv«, lyder det fra kaptajn Hugo Lloris og tilføjer:

»Vi var igennem hele følelsesregistreret. Det er en del af spillet, det er fodbold, og det er derfor, vi elsker det. Når det ikke går sin vej, så gør det ondt«.

Det var en af Frankrigs absolut største stjerner, som brændte til sidst: »Kylian Mbappé er utroligt ked af det. Det er alle spillerne. Men ingen kan være vrede på ham, fordi han tog ansvaret for at sparke det femte spark på sine skuldre«, lyder det fra Deschamps.

Cykling. Det kan sommetider være svært at leve op til tidligere præstationer. Det har Søren Kragh måtte sande, og derfor er det også med dæmpede ambitioner til Tour de France i år: Man vil jo altid gerne gøre det bedre år efter år, men for at være helt ærlig, så bliver det meget svært for mig at gøre det bedre, end jeg gjorde sidste år«, siger den 26-årige DSM-rytter. Ved sidste års Tour de France blev det til hele to etapesejr - henholdsvis 14. og 19. etape.

Fodbold. Christian Eriksen holder kontakt med sine holdkammerater på landsholdet, hvor han gerne skriver til holdet inden hver kamp i den såkaldte WhatsApp. Det fortæller Nicolai Boilesen: »Christian er en kæmpe del af det her hold, og det har han været de seneste 11 år. Han vil også være en del af det her hold, når slutrunden er forbi - selvfølgelig vil han det, uanset hvordan og hvorledes«.

Tennis. Andy Murray kunne ånde lettet op, da han vandt sin første singlekamp ved Wimbledon siden 2017. Han har døjet med lyske-og hofteproblemer. Det har også betydet, at han befinder sig noget længere nede på ranglisterne som nummer 118 i verden, mens hans modstander Nikoloz Basilahvili rangerer som nummer 28. Murray vandt med cifrene 6-4, 6-3, 5,7, 6,3.

Fodbold. Lionel Messi tryllede for Argentina i Copa America, hvor han scorede to mål og lagde op til et enkelt. Samtidig kan han nu prale af, at være den argentiner som har spillet flest landskampe med sine 148 optrædener.