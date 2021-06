Vil du se lørdagens kamp i Baku? Det er den billigste kvartfinale-billet

Fodbold. Vil du ikke gå glip af kvartfinalen mellem Danmark-Tjekkiet i Baku, så kan du nu købe en billet til 149 kroner eller betale cirka 75 kroner mere for en opgradering. En kategori 3-billet hos Uefa koster 225 kroner, mens de bedre pladser koster op til 930 kroner. Dertil kommer naturligvis en noget dyrere flyvetur på omkring 3000-4000 kroner. Men billetprisen er en del billigere end Danmarks tidligere kampe, ligesom en eventuel semifinale kræver endnu flere penge på bordet. Wembley-billetterne koster mellem 1450 og 4425 kroner.

Cykling. Styrt, styrt og atter styrt. Der har allerede været flere styrt ved årets Tour de France. Det får det franske hold FDJ til at opfordre til handling: »jeg er far, og jeg ønsker ikke, at mit barn skal være professionel cykelrytter efter det, vi har set i dag (mandag, red.). Vi har snakket om det i årevis, men vi skal finde nogle løsninger«, siger sportsdirektør Marc Madiot og tilføjer:

»Det kan ikke fortsætte sådan her. Det er ikke cykling længere. En dag ender det med dødsfald«.

Mandag måtte sprinterprofilen Caleb Ewan fra Lotto Soudal udgå med et brækket kraveben. Hos det franske hold var Arnaud Demare og Valentin Madouas involveret i styrt.

Sportsdirektør Marc Madiot er ikke den eneste, som har appelleret til ASO, der arrangerer Tour de France. Nu fortæller Quick-Step-rytteren Tim Declerq, at løbsjuryen afviste en opfordring fra nogle ryttere og hold før etapen til at neutralisere tiden på de sidste otte kilometer ved styrt for at undgå farlige situationer. Ifølge rytteren har de slet ikke fået svar på opfordringen.

Fodbold. Frankrig - de regerende verdensmestre og favoritter til EM-titlen er ude af turneringen efter straffesparkskonkurrence. En kamp hvor Frankrig førte 3-1. Det var derfor også en skuffet kaptajn, som udtalte sig efter kampen: »som Frankrig og forsvarende verdensmestre er det ikke et godt resultat at blive slået ud af ottendedelsfinalen. Alle forventede mere, inklusiv os selv«, lyder det fra kaptajn Hugo Lloris og tilføjer:

»Vi var igennem hele følelsesregistreret. Det er en del af spillet, det er fodbold, og det er derfor, vi elsker det. Når det ikke går din vej, så gør det ondt«.

Det var en af Frankrigs absolut største stjerner, som brændte til sidst: »Kylian Mbappé er utroligt ked af det. Det er alle spillerne. Men ingen kan være vrede på ham, fordi han tog ansvaret for at sparke det femte spark på sine skuldre«, lyder det fra landstræner Deschamps.

Cykling. Det kan sommetider være svært at leve op til tidligere præstationer. Det har Søren Kragh måtte sande, og derfor