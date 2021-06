Holland fyrer sin landstræner efter overraskende EM-exit mod Tjekkiet

EM-fodbold. Det hollandske fodboldlandshold skal have ny træner. Frank de Boer er nemlig færdig som landstræner efter nederlaget til Tjekkiet i ottendedelsfinalen ved EM. Det skriver Hollands fodboldforbund på sin hjemmeside. Holland vandt ellers alle sine tre gruppekampe ved slutrunden. Men mod Tjekkiet endte det med et 0-2-nederlag, og dermed er det tjekkerne, som lørdag møder Danmark i kvartfinalen.

Fodbold. Det er ikke længere dyrt at få billet til Danmarks kvartfinale, dog er det rigtig dyrt og tidskrævende at hoppe på et fly til Baku. Midtbaneprofilen Antonin Barak fra Tjekkiet synes ikke, at det er optimalt, at kampen skal spilles i Aserbajdsjans hovedstad: »Jeg forstår det ikke, og jeg er ikke kommet mig over det endnu. Måske kunne kampen have været spillet i København. Så ville Danmark være på hjemmebane, men vi ville stadig have masser af tjekkiske fans der«, siger han. Tjekkiets myndigheder har farvet Aserbajdsjan rød. I Danmark er Aserbajdsjan orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Cykling. Styrt, styrt og atter styrt. Der har allerede været flere styrt ved årets Tour de France. Det får det franske hold FDJ til at opfordre til handling: »Jeg er far, og jeg ønsker ikke, at mit barn skal være professionel cykelrytter efter det, vi har set i dag (mandag, red.). Vi har snakket om det i årevis, men vi skal finde nogle løsninger«, siger sportsdirektør Marc Madiot og tilføjer: »Det kan ikke fortsætte sådan her. Det er ikke cykling længere. En dag ender det med dødsfald«.

Mandag måtte sprinterprofilen Caleb Ewan fra Lotto Soudal udgå med et brækket kraveben. Hos det franske hold var Arnaud Demare og Valentin Madouas involveret i styrt. Sportsdirektør Marc Madiot er ikke den eneste, som har appelleret til ASO, der arrangerer Tour de France. Nu fortæller Quick-Step-rytteren Tim Declerq, at løbsjuryen afviste en opfordring fra nogle ryttere og hold før etapen til at neutralisere tiden på de sidste otte kilometer ved styrt for at undgå farlige situationer. Ifølge rytteren har de slet ikke fået svar på opfordringen.