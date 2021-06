Skadet Serena Williams er færdig efter Wimbledons 1. runde

Tennis. Serena Williams har vundet Wimbledon syv gange i karrieren, men det bliver ikke til en ottende triumf i denne omgang. I kampen mod hviderussiske Aliaksandra Sasnovich på Centre Court stod det hurtigt klart, at en skade i højre ben blev for slem til at spille videre med. Da amerikaneren trak sig, var stillingen 3-3. Tidligere i kampen havde den 39-årige tennisveteran bedt om en pause, så en læge kunne kigge nærmere på hendes ben, efter at hun var gledet på græsset. Den sjetteseedede amerikaner forsøgte at spille videre, men var i smerter, og da hun i en duel i Sasnovichs serveparti sank sammen, var der ikke tvivl om konsekvensen. Grædende, men klappende mod det fremmødte publikum forlod Serena Williams banen.

Ud over at være klar til 2. runde i single kan Sasnovich se frem til et makkerskab med danske Clara Tauson. De to træder ind i turneringen som duo på onsdag. Tauson måtte modsat sin doublepartner forlade singlerækken i 1. runde, da hun tabte til Barbora Krejcikova, som for nylig vandt French Open.

Fodbold. Tyskland startede egentlig godt mod England i tirsdagens ottendedelsfinale på Wembely, men holdet mistede gradvist grebet og måtte se Raheem Sterling og Harry Kane afgøre kampen i det sidste kvarter. Dermed må Joachim Löw pakke sammen og konstatere, at hans tid er forbi. Efter VM-fiaskoen for tre år siden må den stolte fodboldnation sluge endnu et tidligt exit fra en stor turnering.

»Det er en skuffelse for os alle. Vi havde forventet mere, og troen på holdet var der helt klart. Vi havde to store chancer mod England, men scorede desværre ingen mål«, siger Löw ifølge Kicker. Han er dog tilfreds med spillernes indsats og mener selv, at han efterlader et hold med potentiale. »Alle har arbejdet hårdt og i samme retning i de sidste fire uger. Jeg kan ikke bebrejde nogen. Vi har mange unge spillere, som kommer til at lære af det her. Ved EM på hjemmebane i 2024 vil flere af dem være på deres absolutte topniveau«, spår Joachim Löw.

EM-fodbold. Det hollandske fodboldlandshold skal have ny træner. Frank de Boer er nemlig færdig som landstræner efter nederlaget til Tjekkiet i ottendedelsfinalen ved EM. Det skriver Hollands fodboldforbund på sin hjemmeside. Holland vandt ellers alle sine tre gruppekampe ved slutrunden. Men mod Tjekkiet endte det med et 0-2-nederlag, og dermed er det tjekkerne, som lørdag møder Danmark i kvartfinalen.

Tennis. Adrian Mannarino havde legenden Roger Federer ude i tovene i Wimbledons 1. runde, men den rutinerede schweizer slap med skrækken. Ved indgangen til femte sæt trak franskmanden sig, og det sendte Federer videre til 2. runde. 39-årige Federer jagter sin første Wimbledon-sejr siden 2017 og sin første grand slam-triumf, siden han vandt Australian Open i 2018. Den ottefoldige Wimbledon-vinder vandt første sæt med 6-4, men kom i problemer, da Mannarino efterfølgende tog sig af andet efter tiebreak. Franskmanden fyldte 33 år og fejrede fødselsdagen ved at bringe sig foran 2-1 i sæt med en 6-3-gevinst i tredje sæt. Her sluttede festen så til gengæld. I fjerde sæt gled Mannarino på græsset og fik problemer med knæet. Han tabte sættet 2-6 og valgte derefter at opgive.