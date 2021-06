Har ’Zanka’ lige tacklet Andreas Cornelius ud af EM?

EM-fodbold. Har Mathias ’Zanka’ Jørgensen lige tacklet Andreas Cornelius ud af EM-turneringen? Ritzau rapporterer, at Andreas Cornelius onsdag humpede fra landsholdets træning i Helsingør efter en duel med Mathias ’Zanka’ Jørgensen. Landstræner Kasper Hjulmand opfordrede i forbindelse med hændelsen spillerne til at passe på hinanden. Landstræneren ville gerne se intensitet, men ingen glidende tacklinger.

Anfører Simon Kjær var onsdag ude på den regnvåde træningsbane og indledte træningen på lige fod med holdkammeraterne. Kjær blev dog skånet for at gennemføre hele træningen. I stedet fik han tid til særlige øvelser sammen med Yussuf Poulsen.

EM-fodbold. Den ukrainske angriber Artem Dovbyk sendte tirsdag sit hold videre til kvartfinale mod England, da han med et fantastisk hovedstød i 120. minut scorede til 2-1 mod Sverige. Den tidligere FC Midtjylland-angriber tager sin nye status som national helt med ophøjet ro.

»Jeg tænker ikke på mig selv som en helt, selv om alle fortæller mig, at jeg er en. Jeg er først lige begyndt på helt at kunne forstå det. Jeg tror ikke, at jeg får sovet i nat, så det bliver en lang aften«, siger han og tilføjer: »Træneren sagde, at jeg skulle hjælpe holdet og vente på min chance. Han bad mig om at blive i feltet hele tiden og vente på det rigtige øjeblik. Det må være skæbnen. Jeg har ingen ord, der kan beskrive det«.

EM-fodbold. For nogle dage siden fremhævede landstræner Kasper Hjulmand reserven Mathias ’Zanka’ Jørgensen som en vigtig brik i EM-truppen. Med sin erfaring bidrager ’Zanka’ og tager sig af de yngre spillere. Angriberen Andreas Cornelius har fået beskedne 58 minutter på banen i de første fire EM-kampe, men føler, at han stille og roligt vokser i løbet af turneringen. »Jeg har oplevet turneringen, som om jeg har haft en vigtig rolle, selv om jeg ikke er startet inde. Kampene kan også blive afgjort i den sidste del af dem, og de kan også gå i forlænget spilletid, så som indskifter kan man ende med at få en vigtig rolle«, siger Cornelius.

Cykling. 5. etape af Tour de France er en enkeltstart på ca. 27 km. Den danske tourdebutant Jonas Vingegaard drømmer om at køre klassementet i grand tours i fremtiden. Onsdagens enkeltstart bliver et led i at finde ud af, hvor langt han er fra at kunne det. »Jeg tænker egentlig at køre fuld gas på enkeltstarten bare for min egen skyld i forhold til at kigge på fremtiden«, siger Jumbo-Visma-danskeren til Ritzau og tilføjer: »Hvis man skal køre stærkt i en grand tour, så skal man også køre stærkt på enkeltstarterne, så derfor vil jeg gerne prøve at give den et skud og se, hvor god jeg egentlig er til at køre enkeltstart i Tour de France. »Så det er egentlig for træningens skyld, jeg kommer til at køre fuld gas«.

Tennis. Den amerikansk-tjekkiske Korda-familie er nærmest ustoppelig på sportsbanerne for tiden. To dage efter at 22-årige Nelly Korda vandt sin første golfmajor, vandt hendes lillebror Sebastian Korda tirsdag sin første kamp i Wimbledon. Det skete, da Sebastian Korda slog 15.-seedede australske Alex de Minaur 6-3, 6-4, 6-7, 7-6. Far Petr Korda vandt Australian Open i 1998 og var fremme på ranglistens 2. plads, mens mor Regina Rajchrtová vandt to WTA-titler i slutningen af 1980’erne. Ældste søster Jessica Korda er ligeledes professionel golfspiller og har været oppe som nummer otte i verden. Godt Korda-familien ikke har spillere på det tjekkiske fodboldlandshold!

Direkte sport i tv Onsdag 30. juni TV 2 12.05 Cykling: Tour de France, 5. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 12.10 Cykling: Tour de France TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Wimbledon 03.00 Basketball: LA Clippers-Phoenix

Basketball. Den græske superstjerne Giannis Antetokounmpo måtte natten til onsdag udgå med en knæskade, da Milwaukee Bucks og Atlanta Hawks stødte sammen i holdenes fjerde kamp i finalen i NBA’s Eastern Conference. Milwaukee kom sig aldrig over tabet af stjernen og Atlanta vandt 110-88. Stillingen er nu 2-2 i kampe. Giannis Antetokounmpo har forstrakt et ledbånd i knæet. Der meldes ikke noget om, hvorvidt han bliver klar til de næste kampe.