Italiensk tennisspiller gør fodboldholdet selskab med stor London-finale søndag

Tennis. En række af de italienske profiler fra ATP Tour har haft problemer ved det igangværende Wimbledon, men Matteo Berrettini har holdt fanen højt. Fredag spillede han sig som den første italiener frem til en Wimbledon-finale, da han besejrede polske Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7 (3/7), 6-4. I søndagens finale venter enten titelfavoritten Novak Djokovic eller den unge canadier Denis Shapovalov. Søndag spiller Berrettini finale, og senere samme dag spiller Italien mod England i EM-finalen i fodbold.

Fodbold. Aleksander Ceferin siger ifølge Reuters forud for søndagens EM-finale mellem England og Italien på Wembley i London, at han ikke er fan af endnu en paneuropæisk slutrunde. Den aktuelle EM-begivenhed, som grundet corona blev udskudt med et år, er blevet spillet i 11 europæiske lande. Men det er unfair for holdene og deres fans med al den rejseri mellem kampene«, mener Ceferin. »Hvis du spørger mig, ville jeg ikke støtte det format igen. Det er for udfordrende«, siger Alexander Ceferin.