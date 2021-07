Se videoen: Målløs McIlroy ser til, da tilskuer snupper hans golfkølle og tager prøvesving

Golf. Begyndelsen på Rory McIlroys anden runde fredag ved European Tour-turneringen Scottish Open bliver næppe en, som golfstjernen lige glemmer med det samme. En mandlig tilskuere gik stille og roligt op til McIlroy, mens golfspilleren talte med sin caddie. Manden snuppede derefter en kølle fra McIlroys taske, tog endda nogle prøvesving, inden han blev eskorteret væk af sikkerhedsfolk. McIlroy, caddien og verdensetteren Jon Rahm, som gik runden med McIlroy, så nærmest målløse til, mens episoden fandt sted. Det viser en video af episoden, som florerer på sociale medier.

Tennis. Topseedede Novak Djokovic var en stribe gange meget presset under fredagens Wimbledon-semifinale, men han endte alligevel med at nedkæmpe den unge canadier Denis Shapovalov 7-6, 7-5, 7-5. Dermed bevarer serberen chancen for at komme på niveau med Roger Federer og Rafael Nadal ved søndag at vinde sin 20. grand slam-titel. Det kræver dog en sejr over italienske Matteo Berrettini. Det bliver den 30. grand slam-finale for Novak Djokovic.