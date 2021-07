Uefa-præsident afviser ny paneuropæisk EM-slutrunde

Fodbold. Aleksander Ceferin siger ifølge Reuters forud for søndagens EM-finale mellem England og Italien på Wembley i London, at han ikke er fan af endnu en paneuropæisk slutrunde. Den aktuelle EM-begivenhed, som grundet corona blev udskudt med et år, er blevet spillet i 11 europæiske lande. Men det er unfair for holdene og deres fans med al den rejseri mellem kampene«, mener Ceferin. »Hvis du spørger mig, ville jeg ikke støtte det format igen. Det er for udfordrende«, siger Alexander Ceferin.

Fodbold. FC Midtjylland har fået et stykke nyt papir på sin stærke venstreback Paulinho. Den 26-årige brasilianer er således bundet til FCM frem til sommeren 2026, meddeler klubben i en pressemeddelelse. Paulinho kom til FC Midtjylland fra hjemlandets Bahia i sommeren 2019 og har siden spillet 57 kampe for klubben. »Vi er sindssygt glade for at fortsætte samarbejdet med Paulinho. Han har haft et fantastisk indtog i Superligaen det seneste halvandet år, hvor han har været ligaens bedste venstre back. Vi så det også det høje niveau i Champions League. Det skal vi videreudvikle, fordi han har potentiale til endnu mere«, siger sportschef Svend Graversen til fcm.dk.