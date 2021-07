Hjernerystelse: Søren Kragh udgår af Tour de France

Cykling. Søren Kragh Andersen (DSM) udgår af Tour de France før 14. etape med tegn på en mulig hjernerystelse. Det oplyser danskerens hold, der har taget ham ud af Touren inden lørdagens strabadser. 26-årige Kragh Andersen var involveret i et styrt på fredagens etape og kom i mål som den næstsidste i feltet. Han blev straks tilset af DSM-holdets læger, der også har holdt øje med danskeren natten igennem. Lørdag formiddag er DSM nået frem til den konklusion, at det er bedst at pille sidste års dobbelte etape-vinder ud af Touren. Lørdag køres 14. etape fra Carcassone til Quillan med en række stigninger undervejs.

Fodbold. Landsholdsspilleren Martin Braithwaite har uden for banen succes som ejendomsinvestor i USA. Det fik i denne uge de spanske medier Marca og Mundo Deportivo til at skrive en historie om, at Barcelona-danskeren var kommet på pengemagasinet Forbes’ liste over verdens rigeste atleter. Det afviser Braithwaite nu selv i et opslag på Twitter, hvor han skriver, at Forbes i så fald er »... et par år for tidligt ude«. »Milliardær. Jeg har set en masse rygter køre rundt, men det skal man ikke tage for seriøst. Nogle gange bliver folk forvirrede, når det handler om tal«, siger Martin Braithwaite i en video på Twitter.

Fodbold. AGF får tilgang af højrebacken Anthony D’Alberto forud den kommende sæson i Superligaen. Lørdag beretter Aarhus-klubben på sin hjemmeside, at man har hentet den 26-årige belgisk-congoleser på en fri transfer. D’Alberto har de seneste tre år spillet for Moreirense FC i Portugal. Sportschef Stig Inge Bjørnebye ser frem til at få den nye spiller at se på AGF-holdet. »Anthony er en dynamisk, offensivt-minded back, der primært spiller i højre side, men også kan bruges på den modsatte back og på begge kanter«, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

UFC. Den obligatoriske trashtalk var i top, da UFC-kæmperne Conor McGregor og Dustin Poirier torsdag holdt pressemøde forud for duellanternes tredje møde i oktagonen. De to kæmpere har en sejr hver mod hinanden inden kampen i Las Vegas natten til søndag dansk tid, og som vanligt leverede især irske McGregor varen underholdningsmæssig foran presse og fans. »Jeg kommer til at dræbe denne mand. Han skal bæres væk på en båre«, siger McGregor, der så sent som i januar blev besejret af Poirier på en teknisk knockout i duoens andet møde. »Det var en heldig sejr, og jeg retter op på det lørdag aften«, siger 32-årige McGregor ifølge Reuters.

Olympisk. Japans nordligste region, Hokkaido, lukker ligesom Tokyo ned for tilskuere til det kommende OL. Regionen er under legene i Tokyo vært for flere fodboldkampe i hovedbyen Sapporo, hvor også de olympiske konkurrencer i maratonløb og kapgang vil blive afholdt. Guvernør Naomichi Suzuki fortæller, at regionen ønsker at beskytte lokalbefolkningen mod nye udbrud af coronasmitte. »Alle konkurrencer i Sapporo vil foregå uden tilskuere«, siger Naomichi Suzuki. Som følge af en stigning i smitten i Tokyo er den japanske hovedstad frem til 22. august i krisetilstand, hvilket betyder, at samtlige konkurrencer i Japans hovedstad vil foregå uden publikum.

Atletik. Ved Diamond League-stævnet i Monaco fredag aften fik en af OL-deltagerne på 100 meter, amerikanske Trayvon Bromell, en dukkert. Han sluttede først som nr. 5 på 100-meteren i tiden 10,01 sek., mens løbet blev vundet af landsmanden Ronnie Baker i 9,91 sek. foran sydafrikanske Akani Simbini i 9,98 sek. og italienske Marcel Jacobs i 9,99 sek. Norske Karsten Warholm, der for nylig satte verdensrekord på 400 meter hæk (47,60) vandt suverænt fredagens disciplin i tiden 47,08 sek. Niveauet holdes altså højt, og Warholm er favorit til OL-guldet i Tokyo.

Cykling. Jonas Vingegaard er blevet Tour de France-kaptajn ved et tilfælde, og det skal han gøre til sin fordel på de sidste otte etaper. Sådan lyder det fra landsmanden Jakob Fuglsang, der selv flere gange har kæmpet med den vanskelige øvelse at køre efter en høj placering i klassementet i det stærkt besatte løb. »Det er heldigt for ham, at han ikke er gået ind til Touren under pres for at skulle køre klassement. Hvis jeg skulle give ham et råd, ville det være, at han skal tage det forholdsvis roligt. Tage det afslappet. Der er ikke nogen på hans hold, der kan gøre det bedre, så han lever ikke med et kæmpe pres. Han kan nærmest kun overraske«, siger Jakob Fuglsang. Jonas Vingegaard var oprindeligt udset til at være bjerghjælper for Primoz Roglic, men da den slovenske Tour-favorit måtte udgå, var den 24-årige dansker pludselig Jumbo-Vismas eneste kort i klassementet.

Fodbold. Colombias landshold har på dramatisk vis sikret sig tredjepladsen ved Copa América foran Peru. I bronzekampen mellem de to nationer stjal holdet med kælenavnet Los Cafeteros således sejren i de døende sekunder, da 24-årige Luis Díaz sendte et missil op i målhjørnet fra 25 meter med kampens stort set sidste spark og gav Colombia en sejr på 3-2. Forinden var fulgt et dramatisk opgør, hvor spil og chancer konstant bølgede frem og tilbage.