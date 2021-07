Brøndby sælger deres darling til Bundesligaklub

Fodbold. Brøndby sælger deres darling, Jesper Lindstrøm, til Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt på en kontrakt som løber til 2026. Eintracht Frankfurts sportsdirektør lovpriser den danske spiller:

»Jesper Lindstrøm vil bringe meget til vores spil, og han vil helt sikkert være i stand til at hjælpe os med sine kvaliteter. Han er meget hurtig og har i Danmark vist, at han har et enormt potentiale«, siger Markus Krösche til klubbens hjemmeside.

Den 21-årige angriber var en af årsagerne til, at Brøndby vandt Superligaen for første gang i 16 år. I den forbindelse sagde han: »Selv om mine minder med Brøndby IF går meget længere tilbage end min debut på superligaholdet, var det en kæmpestor drøm at hæve trofæet på Brøndby Stadion og fejre guldet sammen med fansene«. Jesper Lindstrøm fik sin debut på Brøndbys førstehold som 18-årig, og han har altid været fan af klubben.

EM-fodbold. I aften spiller Italien og England finale ved EM i fodbold. Og Italiens landstræner vil ikke gå på kompromis med holdets offensive og underholdende stil på banen, selvom det er EM-titlen, der spilles om: »Vi har altid spillet på denne måde. Selv mod Spanien (i semifinalen, red.) ønskede vi at spille sådan, men de var gode til at begrænse os. De holdt bedre fast i bolden, end vi gjorde«, siger Roberto Mancini og tilføjer:

»Men vi vil gøre det, vi har gjort tidligere og som har bragt os hertil. Det kan vi ikke ændre nu. Jeg håber, at holdet igen kan underholde folk i 90 minutter, før de (spillerne, red.) går på ferie«.

EM-fodbold. Manden i front for England peger på, at holdet skal fortsætte i samme spor i aften: »Det handler ikke nødvendigvis om at gøre det bedre. Nøglen er at ramme sit normale niveau. Mange hold ender med at underpræstere i finaler«, siger Gareth Southgate forud for finalen og tilføjer:

»Det handler om at overføre det, man gør på træningsbanen, til kampen. Denne kamp er en anden taktisk udfordring, og vi bliver nødt til at forberede os ordentligt på det«.

Cykling. Casper Pedersen har fået sig nogle alvorlige knubs, men han tror stadig, at han kan levere et godt resultat i Tour de France: »Der er nogle udbrudsetaper i næste uge, som jeg gerne vil ud på. Jeg vil gerne vise, at jeg har trænet inden dette cykelløb, og at jeg faktisk er i god form«, siger DSM-rytteren. Danskeren styrtede på 1. etape, som resulterede i to trykkede ribben. Fredag styrtede han igen, som denne gang betød hold i ryggen.

UFC. Storkampen mellem Conor McGregor og Dustin Poirier sluttede få minutter før afslutningen på første runde. McGregors ankel knækkede sammen under ham, da ireren trådte tilbage på den. Derfor valgte kampens læger at stoppe kampen, og det var ireren ikke helt klar på: »Jeg boksede hovedet af ham og sparkede benene væk under ham. Han gjorde bare det forventede. Det er ikke slut. Hvis vi skal gå uden for døren og afgøre det, så lad os gøre det«, sagde McGregor efterfølgende.

Fodbold. Lionel Messi endte som topscorer og indehaver af flest assist i Copa America, hvor Argentina i nat løb med titlen. Ifølge landstræner Lionel Scaloni spillede Messi finalen med en skade, som forklarede, hvorfor det ikke var en prangende præstation fra Messi.