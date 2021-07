EM's bedste spiller kåret: Den 22-årige har været en sikker skanse igennem hele turneringen

EM-fodbold. Italiens målmand, Gianluigi Donnarumma, er blevet kåret som turneringens bedste spiller, mens Spaniens Pedri er kåret som bedste unge spiller. Italiens målmand blev den helt store helt for sit land, da han reddede to forsøg i straffesparkskonkurrencen mod England, og sikrede landet sin første EM-titel siden 1968. Men titlen som bedste spiller får han i den grad også for sine sikre præstationer igennem hele turneringen. Han er samtidig den første målmand til at blive kåret til EM’s bedste spiller, siden Uefa indførte prisen i 1996.

EM-fodbold. Gareth Southgate forsvarer unge straffeskytter, som brændte i finalen søndag aften. Samtidig står han ved sin beslutning om at sætte to helt unge spillere til at sparke - 19-årige Bukayo Saka og 21-årige Jadon Sancho: »Vi har forberedt os så godt, som vi kunne på dette scenarie, og det er mit ansvar. Jeg valgte, hvilke fyre der skulle sparke«, siger Southgate og tilføjer:

»Vi har arbejdet på det til træning, og det er den rækkefølge, vi kom frem til. Det er min beslutning at give ham (Saka, red.) det straffespark, så det er mit ansvar. Det er ikke hans, Marcus’ eller Jadons skyld«.

Marcus Rashford brændte også fra pletten. Dermed brændte de tre spillere, som blev skiftet ind udelukkende for at deltage i straffesparkskonkurrencen.

EM-fodbold. De tre unge, spillere som brændte straffespark er efterfølgende blevet udsat for racisme på sociale medier. Det har fået Det Engelske Fodboldforbund (FA) til at reagere: »Vi kan ikke sige det mere tydeligt. Alle, der står bag sådan en afskyelig adfærd, er ikke velkomne til at følge holdet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de berørte spillere«, skriver de i udtalelsen og tilføjer, at de opfordrer til, at de ansvarlige bliver hårdest muligt straffet. Londons Metropolitan Police oplyser, at de vil gå ind i sagen.

Også premierminister, Boris Johnson, fordømmer opførelsen på sin Twitter:

EM-fodbold. Det er aldrig sjovt at tabe. Slet ikke, når der er tale om en EM-finale. Slet ikke på hjemmebane foran flere tusinde forventningsfulde fans. Det gør ondt. Og det vil det gøre resten af karrieren, lyder det fra Englands anfører, Harry Kane, til BBC Sport: »Drengene kunne ikke have givet mere. Det er den værste følelse i verden at tabe efter straffespark, men det har været en fantastisk turnering. Vi bør være stolte og holde vores hoveder højt. Det kommer til at gøre ondt nu, det kommer til at gøre ondt resten af vores karrierer«.

Basketball. Den græske basketballstjerne Giannis Antetokounmpo blev den helt store helt, da han scorede 41 point og var en af de helt store årsager til, at Milwaukee løb med sejren, da de slog Phoenix Suns med 120-100 i NBA’s finaleserie.

EM-fodbold. De har ikke tabt siden september 2018, og i går aftes kom fodbolden så for alvor til Rom. Det så ellers ikke godt ud for italienerne, da England scorede indenfor de første minutter af kampen: »Vi lukkede et hurtigt mål ind og var i problemer, men derfra dominerede vi. Drengene er fantastiske. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige«, lød det fra en rørt Roberto Mancini, som står i spidsen for det italienske landshold.

Det var også en rørt anfører,Giorgio Chiellini, som udtalte sig efter kampen: »Det er historisk. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Vi følte, at der var en smule magi i luften, da vi startede denne turnering, og den følelse er bare vokset dag for dag«.

Cykling. Der er hviledag i Tour de France, men Magnus Cort regner ikke med, at han kan slappe helt af. For der venter en bjergetape tirsdag, som han bliver nødt til at forberede sig på: »Der skal nok trænes en del, desværre. Det vil ikke være sjovt at have en dårlig dag, hvis der bliver kørt stærkt allerede op ad den første stigning. Det kan nogle gange være svært at komme i gang efter hviledagen, og det er normalt ikke en bjergetape, man starter med«, siger danskeren.