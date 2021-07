»Jeg er nervøs«: Supersprinter frygter hver dag Tourens tidsgrænse

Cykling. Med seks etaper tilbage af Tour de France har Mark Cavendish efterhånden opbygget et komfortabelt forspring i kampen om løbets grønne pointtrøje. Det vil i givet fald være anden gang i karrieren, at han vinder pointkonkurrencen, men det kræver selvsagt, at han fuldfører løbet, og det kan vise sig at blive en lige så hård udfordring som at holde rivalerne bag sig. Og Pyrenæerne byder på flere udfordringer. »Jeg er nervøs for tidsgrænsen hver eneste dag«, siger Mark Cavendish ifølge Ritzau. Han håber, de værste bjergetaper er overstået. »Det betyder ikke, at det er let. Der en forestilling om, at gruppettoen bare triller i mål, mens folk griner og joker med hinanden. Men det er ubarmhjertigt, og jeg er heldig, jeg har haft folk, der er blevet hos mig. Det er i de senere år blevet langt mere videnskabeligt, hvor man kan regne ret præcist ud, hvor meget kraft, man skal bruge for at nå i mål til tiden. På den måde kan man gå lidt ind i sig selv. Men man er stadig på hele dagen«, siger Mark Cavendish.

Tennis. 18-årige Holger Rune (nr. 211) skal tirsdag, først på eftermiddagen, spille sin 1. runde-kamp ved Nordea Open i Båstad, hvor modstanderen er 31-årige Radu Albot (nr. 91) fra Moldova. Danskeren har fået wildcard til turneringen, der har norske Casper Ruud som topseedet og deltagelse af en række fremragende grusbanespecialister. Lykkes det Holger Rune at vinde, skal han i 2. runde møde netop Casper Ruus i 2. runde.

Tennis. Den tidligere US Open-vinder Bianca Andreescu stiller ikke op ved de olympiske lege i Tokyo. Den 21-årige canadier, der vandt US Open i 2019 og er nr. 5 på verdensranglisten, oplyser, at det skyldes coronarestriktionerne. »Jeg har drømt om at repræsentere Canada ved de olympiske lege, siden jeg var en lille pige. Men med alle de udfordringer, vi står over for med pandemien, så ved jeg dybt i mit hjerte, at det er den rette beslutning for mig«, skriver Andreescu på Instagram. Ved Wimbledon tabte Andreescu i 1. runde.

Motorsport. Den britiske formel 1-kører Lando Norris fik stjålet et ur til hundredtusindvis af kroner, efter at han søndag havde set EM-finalen mellem England og Italien på Wembley i London. Det oplyser Norris’ hold, McLaren, på Twitter natten til tirsdag. Flere britiske medier skriver, at den 21-årige racerkører fik sit ur til en værdi af 40.000 pund (knap 350.000 kroner) stjålet, da han nærmede sig sin bil efter kampen for at køre hjem. »Heldigvis er Lando uskadt, men han er forståeligt nok rystet«, siger McLaren i en udtalelse.

Håndbold. Danmark er efter triumfen i 2016 regerende olympisk mester og tager også til OL i Japan som regerende verdensmester. Men spillet var langtfra prangende, da Danmark mandag spillede generalprøve og besejrede Sverige 31-30 i Helsingør. Det erkender landstræner Nikolaj Jacobsen. »Jeg har sjældent set os dække så dårligt op. Jeg håber ikke, det er niveauet. Jeg ved ikke, om vi har tunge ben eller hvad, og det skal vi lige kigge på. Og jeg har sjældent set os tabe så mange mand-mand-dueller og stå med alt for stor afstand mellem os. Defensivt var det slet, slet ikke godkendt«, siger Jacobsen til TV 2.