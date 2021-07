Tidligere Liverpool-spiller skifter til dansk 1. division

Fodbold. Daniel Agger bliver genforenet med sin tidligere holdkammerat fra Liverpool i HB Køge. Jon Flanagan har nemlig fået kontrakt i klubben, hvor Agger er cheftræner, frem til sommeren 2023. Han har tidligere begået sig i Premier League, hvor han fik debut for Liverpool som 18-årig i en 3-0 sejr over Manchester City i april 2011. I de efterfølgende sæsoner var han ikke meget på banen, men i 2013/14 blev han aktuel igen, før en skade satte en stopper for det. Efterfølgende blev det ikke til mere end sporadiske optrædener, hvorefter han i 2016 blev udlejet til Burnley og siden Bolton. I 2018 hed hans klub Rangers, hvor han spillede i to sæsoner. Flanagan har stået uden kontrakt, siden han vinkede farvel til Charleroi tidligere denne sommer. Men nu venter der altså et dansk eventyr i 1. divisionsklubben:

»Vi har længe haft Jon Flanagan på vores liste over prioriterede emner til spillertruppen, og er glade for at vi er blevet enige om en aftale. Jon er en hurtig, fysisk stærk og hårdtarbejdende back, der kommer med masser af erfaring fra blandt andet Liverpool og Rangers«, siger HB Køge-direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.

Cykling. Tour de France-holdet Bahrain Victorious har haft besøg af politiet på deres rytterhotel onsdag aften. Det bekræfter holdchef Milan Erzen over for Cyclingnews. Han fortæller samtidig, at politiet endnu ikke har oplyst, hvorfor de har undersøgt hotellet:

»Det var ikke noget specielt. Vi fik et visit af politiet. De spurgte rytterne om træningsdatoer, tjekkede bussen, og det var det. De forstyrrede rytterne i en times tid, og til sidst takkede de os. De har ikke oplyst baggrunden for besøget, men vi vil høre fra vores advokater senere i dag«, siger Milan Erzen.

Cyclingnews skriver, at cirka 50 politibetjente deltog i ransagningen, hvor ingen blev anholdt.

Cykelholdet Moviestar boede på samme hotel, men blev ikke ransaget.

EM-fodbold. Et EM på hjemmebane krydret med corona? Måske gav det panderynker hos en del af befolkningen, men nu viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at EM-kampene i Parken gav få smittede. 152 personer blev smittet med coronavirus i forbindelse med EM-kampe i Parken, skriver DR. Dermed var kampene ikke supersprederbegivenheder:

»Det har vist, at de her kampe kunne man godt håndtere. Det har vist, at det ikke var ansvarsløst at afholde de her kampe i Parken«, siger Søren Riis Paludan, der er virolog ved Aarhus Universitet, til DR. Han tilføjer, at det viser, at store begivenheder kan afholdes.

Tallene er gjort op på antal smittede i relation til kampene. Personer som har været på stadion, hvilket vil sige at storskærmsarrangementer og private begivenheder ikke indgår i tallene.

I kampen mellem Danmark og Finland var der 8 smittede, Belgien-kampen gav 41 smittede, mens kampen mod Rusland gav 62 smittede. Kampen mellem Kroatien og Spanien, som også blev spillet i Parken, resulterede i 41 smittede.

Viggo Andreasen, matematisk epidemiolog ved Roskilde Universitet, er dog ikke lige så optimistisk i sin kommentar til DR: »Det er jo ikke sådan, at der ikke kom smitte ind på stadion. Det bekræfter, at hvis man vil lave så store begivenheder, så skal man ikke lave for mange af dem«.

Håndbold. Målmand Jannick Green skifter SC Magdeburg ud med den franske storklub Paris Saint-Germain (PSG) på en toårig aftale. Skiftet bliver en realitet, når Greens kontrakt udløber i sommeren 2022. Han har tilbragt syv år hos SC Magdeburg og vundet to titler med klubben.

Atletik. I en rapport konkluderer det amerikanske justitsministeriums interne vagthund, at FBI reagerede for langsomt og useriøst på beskyldninger mod Larry Nassar om overgreb. I rapporten bliver to agenter beskyldt for at have løjet over »adskillige og fundamentale fejl«, som betød at misbruget kunne fortsætte i flere måneder. Larry Nassar blev i 2017 dømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale af overgreb mod børn. Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Det er USA’s justitsministerium, der har bestilt den 119 siders lange rapport. Michael Horowitz, der er tilsynsførende ved justitsministeriet siger følgende om fundene:

»FBI udførte ingen efterforskning i mere end otte måneder efter interviewet i september 2015«, siger han med henvisning til et telefoninterview med et af ofrene.

FBI selv har kommenteret, at rapporten viser, at adfærden blandt nogle af forbundspolitiets medarbejder var »utilgivelig« og »bragte skam over organisationen«.

OL. Håndboldherrerne skal bo på et dejligt, luksuriøst hotel på Okinawa Island, før OL for alvor går i gang. Men der bliver ikke ligefrem mulighed for at nyde hotellets omgivelser, da håndboldherrerne skal være mere eller mindre isoleret: »Jeg er nødt til at sige, at med de restriktioner, der er nu, så fatter jeg ikke, at man vil gennemføre OL. Jeg forstår det ikke. Det er som om, at det skal afholdes af hensyn til alle mulige andre end atleterne«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet. Dansk Håndbold Forbund (DHF) har forhandlet sig frem til, at spillerne kan nyde én time ved poolen én enkelt dag. Når landsholdet drager mod Tokyo venter lige så strenge restriktioner, hvor atleterne bliver GPS-overvåget for at holde øje med, at de overholder reglerne om, hvor de må opholde sig.

Fodbold. Han blev kåret som EM’s bedste spiller af Uefa, og nu har storklubben PSG fået den italienske målmand Gianluigi Donnarumma på krogen. Han skifter på en fri transfer til den franske klub, da hans kontrakt i AC Milan løb ud tidligere på sommeren. Donnarumma har skrevet under på en femårig aftale.

Golf. 32.000 tilskuere indfinder sig på Royal St George’s Golf Club til British Open. Mens der er løsnet for restriktioner angående tilskuere, så er det ikke tilfældet for spillerne. Hvis de bryder corona-boblen, så risikerer de at blive smidt ud af turneringen. De må kun omgås fire personer, ligesom de ikke frit må bevæge sig rundt i byen.

Cykling. Chris Froome er langt fra sit tidligere niveau, og det er ikke nemt at vænne sig til som firedobbelt Tour de France-vinder: »Jeg lider virkelig meget nu. Jeg er ikke længere i spidsen af løbet, men helt bagerst i feltet. Det er mentalt hårdt. Men jeg ved, hvilke skader jeg har haft, og hvor hårdt jeg har måttet arbejde for at komme tilbage til Tour de France. Det har givet mig en stor tilfredsstillelse at være tilbage«. Froome var øverst på podiet i 2013, 2015, 2016 og 2017.

Basketball. Milwaukee er tilbage på omgangshøjde i NBA-finaleserien. Milwaukee Bucks og Phoenix Suns har nu hver har vundet to kampe i NBA-finaleserien, og dermed er alt lige inden den femte kamp. Milwaukee vandt 109-103.