Teenagestjerne kommer med skarpt opråb til Facebook efter grov racisme

Fodbold. De sociale medier er nødt til at gøre mere for at bekæmpe racisme på deres platforme. Sådan lyder det i en skriftlig udtalelse fra det 19-årige stortalent Bukayo Saka, der brændte Englands sidste straffespark i EM-finalen mod Italien og siden blev udsat for en strøm af grove kommentarer – ligesom Marcus Rashford og Jadon Sancho blev det efter at have kikset deres spark.

»Jeg ønsker ikke, at nogen børn eller voksne skal modtage den slags hadefulde og sårende beskeder, som jeg, Marcus og Jadon har fået i denne uge. Jeg vidste med det samme, hvilken form for had der ville ramme mig. Og den sørgelige virkelighed er, at jeres magtfulde platforme ikke gør nok for at stoppe disse beskeder«, skriver Arsenal-spilleren Saka direkte henvendt til Facebook, Twitter og Instagram, mens han også takker for al den kærlighed, han har mødt.

Tennis. Mens stjerner som Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams og Simona Halep dropper OL, bekræfter Novak Djokovic, at han rejser til Japan i forsøget på at blive olympisk mester. »Jeg har bestilt mit fly til Tokyo og vil med stolthed støde til det serbiske hold ved OL«, lyder det på Twitter fra Djokovic, der for nylig vandt Wimbledon og tog sin 20. grand slam-titel.