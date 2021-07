FCK-spiller er blevet opereret og går glip af sæsonstarten

Fodbold. FC København-spilleren Bryan Oviedo kom for nylig til skade, da han gjorde tjeneste for Costa Ricas landshold. Nu er han blevet opereret. Derfor er han ude i de kommende fire til seks uger, oplyser klubben på sin hjemmeside. Det fremgår ikke, hvad costaricaneren præcist er blevet opereret for. Bryan Oviedo misser dermed sæsonstarten, som indledes med en kamp mod AaB søndag.

OL. Det har ikke ført til synderlig bekymring hos den danske delegation, at en person i OL-byen natten til lørdag er blevet testet positiv for coronavirus. Den smittede person er sendt i karantæne, og den danske chef de mission mener, at situationen er et godt eksempel på, at japanerne har forberedt sig godt.