Trods coronatilfælde har den danske delegation stor tillid til den olympiske sikkerhed

OL. Det har ikke ført til synderlig bekymring hos den danske delegation, at en person i OL-byen natten til lørdag er blevet testet positiv for coronavirus. Den smittede person er sendt i karantæne, og den danske chef de mission mener, at situationen er et godt eksempel på, at japanerne har forberedt sig godt.

»Vi har selv et højt niveau af sikkerhed og renlighed. Hvis vi kan gøre yderligere, så gør vi det, men nu skal vi lige høre, hvordan tilstanden er. Testproceduren er massiv. Alle bliver testet hver dag, og det er derfor, man får fat i sådan noget hurtigt og sikkert også kan isolere det. Der har været kritiske røster om, at alle skal GPS-trackes, men det er nu, den funktion bliver god, for man kan hurtigt finde ud af, hvem der har været i nærheden, så man kan få tingene stoppet«, siger Søren Simonsen.

Fodbold. Fredag aften solgte superligaklubben FC Nordsjælland Kamaldeen Sulemana til franske Rennes. Klubben nævner ikke salgsprisen, men kalder det selv for en rekordstor handel og en milepæl for både klubben og Superligaen. Ifølge FC Nordsjælland har adskillige klubber i Europas bedste ligaer været interesseret i Sulemana, der selv har været med til at vælge sin fremtidige arbejdsgiver.