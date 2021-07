Arrangørerne inddæmmer tre coronatilfælde i OL-byen

Olympisk. De japanske arrangører har tilsyneladende fået inddæmmet det første smitteudbrud i OL-byen i Tokyo. To atleter har søndag afleveret positive coronaprøver, og de to sager kommer oven i det ene tilfælde, der kom frem lørdag, hvor der dog ikke var tale om en atlet. Talsperson for Tokyo 2020, Masa Takaya, fortæller, at de tre personer kommer fra samme land og sport uden at ville oplyse mere. Det kunne dog tyde på, at der er tale om det olympiske fodboldhold fra Sydafrika. Søndag formiddag beretter Sydafrikas Fodboldforbund, at to spillere fra landets U23-landshold og en videoanalytiker har afleveret positive coronaprøver.

Motorsport. Den danske racerkører Christian Lundgaard blev offer for en mekanikerfejl i søndagens racerløb i Formel 2 på Silverstone. På den niende af i alt 29 omgange kørte den 20-årige dansker i pit, og da han skulle ud ad garagen igen, gik det galt – venstre bagdæk sprang af og hoppede og dansede hen over bilen. Christian Lundgaard havde ellers lige kørt sig op på en sjetteplads, men chancen for en topplacering forsvandt med fejlen. Den kostbare mekanikerfejl, at danskeren blev tildelt en tidsstraf og sluttede på 21.-pladsen i løbet, der blev vundet af kineseren Guanyu Zhou fra Alpine-teamet.