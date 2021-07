Jakob Fuglsang opgiver at gennemføre Tour de France

Cykling. Jakob Fuglsang kommer ikke til at køre over målstregen på Champs-Élysées i Paris i dag. Den danske cykelrytter, som skal køre OL inden længe, har trukket sig fra Tour de France, efter at han søndag vågnede og havde det skidt. Det skriver Fuglsangs hold, Astana, på Twitter. »På grund af Tokyo (OL, red.) er der blevet taget en beslutning om at prioritere hans bedring«, skriver Astana.

Motorsport. Max Verstappen udgår på første omgang af det britiske Formel 1-grandprix. Den hollandske Red Bull-kører rammer Lewis Hamilton og kører derefter af banen og bragede ind i barrieren.