Hovedsponsor ved OL dropper åbningsceremoni og OL-relaterede reklamer, fordi begivenheden er »svær at støtte«

OL. Toyota er en af hovedsponsorerne ved OL, men nu har de valgt at droppe åbningsceremonien, ligesom de har valgt at trække alle selskabets OL-relaterede reklamer fra japansk fjernsyn. De havde ellers planlagt flere reklamer med OL-atleter i hovedrollen på japansk tv, mens legene var i gang. Men det er nu alt sammen droppet, oplyser Toyota til Kyodo News. Toyota oplyser ikke en direkte årsag til beslutningen, men en ledende direktør siger ifølge nyhedsbureauet Reauters til avisen Yomiuri Shimbun, at legene har udviklet sig til en begivenhed, der er svært at støtte. Store dele af Tokyo er underlagt strikse restriktioner på grund af en smittestigning med coronavirus, hvorfor den offentlige modstand har været enorm.

OL. En ny undersøgelse offentliggjort i avisen Asahi Shimbun viser, at 68 procent af Japans befolkning tvivler på, at OL kan afholdes på en forsvarlig måde. De mener ikke, at arrangørerne har evnerne til at kontrollere coronasmittetilfælde. 1444 personer er blevet adspurgt i en rundringning. 55 procent er helt imod, at OL skal afvikles, mens 75 procent giver udtryk for, at de er enige i beslutningen om, at legene bliver uden tilskuere. Der er foreløbig registreret tre smittetilfælde i OL-byen, mens der er registreret 58 positive i lufthavnene blandt atleter, officials og journalister. I alt ventes op mod 11.000 atleter at indtage OL-byen.

Tennis. Coco Gauff er en af sportens største talenter, og hun stod til at blive den yngste OL-deltager i tennis siden 2000 med sine 17 år. Men søndag oplyste hun på sine sociale medier, at hun er testet positiv for coronavirus, og derfor ikke kan deltage: »Jeg er skuffet over at kunne dele nyheden med jer om, at jeg er blevet testet positiv for covid-19, og at jeg ikke kommer til at deltage i OL. Det har altid været en drøm for mig at repræsentere USA, og jeg håber, at der kommer mange flere muligheder for mig for at få drømmen til at gå i opfyldelse«. Gauff er nummer 25 i verden, og ved OL skulle hun have stillet op i double og single.

OL. Den ugandiske vægtløfter Julius Ssekitoleko forsvandt fredag, men nu tyder noget på, at han har tænkt sig at starte et nyt liv i Japan. CNN skriver, at japanske embedsfolk har fundet en besked fra den 20-årige atlet, hvor han skriver, at hans liv i Uganda var for svært, og at han ønsker at arbejde i Japan. Kort forinden sin forsvinden, havde han fået at vide, at han alligevel ikke skulle konkurrere ved OL, hvorfor han ifølge CNN skulle være rejst hjem 20. juli. Det er ikke første gang, at atleter fra landet forsvinder i forbindelse med et stort sportsstævne. I 2018 forsvandt en række atleter i forbindelse med Commonwealth Games i Australien, og ved Commonwealth Games i Skotland i 2014 forsvandt to rugbyspillere, som havde søgt asyl.

Fodbold. Torsdag skal David Nielsens tropper i kamp mod nordirske Larne FC, når de deltager i kvalifikationen til den nystartede klubturnering Conference League. En europæisk tredjerangsturnering efter Champions League og Europa League. David Nielsen lægger ikke skjul på, at han ser sit mandskab gå videre: »Vi skal bare tage favoritværdigheden på os og sørge for at gøre arbejdet«.

Fodbold. Niels Frederiksen håber på forstærkninger til sit Brøndby-forsvar: »Det er, som vi har sagt længe, at vi har mistet nogen på vores stopperposition, så det er helt naturligt en position, vi kigger på«, siger han og fortæller, at han er i dialog med klubbens fodbolddirektør, Carsten V. Jensen. Brøndby mistede midterforsvarere Anthony Jung og Hjörtur Hermansson, som begge forlod klubben på en fri transfer.