Verdensstjerne udsat for racisme efter sejr

Formel 1. Ved EM-slutrunden var det flere af Englands, unge stjerner som blev udsat for racisme, da de tabte finalen til Italien. Nu er det så den britiske racerkører Lewis Hamilton, som er blevet udsat for racisme på de sociale medier, efter han søndag vandt Formel 1-grandprixet på Silverstone i Storbritannien. Det skriver hans hold, Mercedes, på Twitter:

Hamilton stødte sammen med Red Bulls Max Verstappen, der som konsekvens måtte udgå af løbet og køres på hospitalet til nærmere undersøgelser, hvor han sendte en kritik af Hamilton for sin fejring efter grandprixet. Formel 1 har opfordret til, at folk viser respekt, selvom bølgerne går højt mellem kørerne: »Holdninger og rivaliseringer er centrale i vores sport. Men der er absolut ingen plads til racisme eller diskriminering«, skriver Formel 1 på Twitter.

FAKTA Direkte sport i tv TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-SønderjyskE 21.30 Dart: World Matchplay TV 2 Sport X 12.30 Tennis: Swiss Open (m)

Fodbold. Hvis FC Midtjylland besejrer Celtic i anden runde af Champions League-kvalifikationen, skal holdet møde enten PSV Eindhoven eller Galatasaray, der blev nummer to i henholdsvis Holland og Tyrkiet sidste sæson. Taberen af kampen mellem FCM og Celtic overføres til Europa League-kvalifikationens tredje runde, hvor Jablonec fra Tjekkiet bliver modstanderen. I Conference League-kvalifikationen gav mandagens lodtrækning kommende modstandere til AGF og FC København i tilfælde af avancement. AGF eller Larne fra Nordirland skal i tredje runde runde Paços de Ferreira fra Portugal, og vinderen af opgøret mellem FCK ig Torpedo Zhodino fra Hviderusland skal møde Lokomotiv Plovdiv fra Bulgaruen eller FC Slovacko fra Tjekkiet.

OL. Toyota er en af hovedsponsorerne ved OL, men nu har de valgt at droppe åbningsceremonien, ligesom de har valgt at trække alle selskabets OL-relaterede reklamer fra japansk fjernsyn. De havde ellers planlagt flere reklamer med OL-atleter i hovedrollen på japansk tv, mens legene var i gang. Men det er nu alt sammen droppet, oplyser Toyota til Kyodo News. Toyota oplyser ikke en direkte årsag til beslutningen, men en ledende direktør siger ifølge nyhedsbureauet Reauters til avisen Yomiuri Shimbun, at legene har udviklet sig til en begivenhed, der er svært at støtte. Store dele af Tokyo er underlagt strikse restriktioner på grund af en smittestigning med coronavirus, hvorfor den offentlige modstand har været enorm.

OL. En ny undersøgelse offentliggjort i avisen Asahi Shimbun viser, at 68 procent af Japans befolkning tvivler på, at OL kan afholdes på en forsvarlig måde. De mener ikke, at arrangørerne har evnerne til at kontrollere coronasmittetilfælde. 1444 personer er blevet adspurgt i en rundringning. 55 procent er helt imod, at OL skal afvikles, mens 75 procent giver udtryk for, at de er enige i beslutningen om, at legene bliver uden tilskuere. Der er foreløbig registreret tre smittetilfælde i OL-byen, mens der er registreret 58 positive i lufthavnene blandt atleter, officials og journalister. I alt ventes op mod 11.000 atleter at indtage OL-byen.

OL. En atlet er testet positiv for coronavirus i OL-byen. Smittetilfældet kan spores til det tjekkiske beachvolleyhold, hvor Ondrej Perusic søndag afleverede en coronatest, der nu har vist sig at være positiv. Den tjekkiske olympiske komité meddeler, at han ingen symptomer har.

OL. Russiske svømmere får alligevel lov til at være med ved OL efter doping-tvivl. Alexander Kudashev og Veronika Andrusenko blev suspenderet for brud på antidopingreglerne, men Den Internationale Sportsdomstol (Cas) afviser, at de skal midlertidig suspenderes.Det var ellers tilfældet i sidste uge, da Det Internationale Svømmeforbund (Fina) ønskede at undersøge nærmere, om de havde brudt antidopingreglerne. En mistanke som opstod efter Det Internationale Antidopingagentur (Wada) havde fundet belastende materiale på svømmerne på et antidopinglaboratorie i Moskva. Men ifølge Cas kan Fina ikke løfte bevisførelsen tilfredsstillende, hvorfor svømmerne får lov at deltage under neutralt flag.

Tennis. Coco Gauff er en af sportens største talenter, og hun stod til at blive den yngste OL-deltager i tennis siden 2000 med sine 17 år. Men søndag oplyste hun på sine sociale medier, at hun er testet positiv for coronavirus, og derfor ikke kan deltage: »Jeg er skuffet over at kunne dele nyheden med jer om, at jeg er blevet testet positiv for covid-19, og at jeg ikke kommer til at deltage i OL. Det har altid været en drøm for mig at repræsentere USA, og jeg håber, at der kommer mange flere muligheder for mig for at få drømmen til at gå i opfyldelse«. Gauff er nummer 25 i verden, og ved OL skulle hun have stillet op i double og single.

OL. Den ugandiske vægtløfter Julius Ssekitoleko forsvandt fredag, men nu tyder noget på, at han har tænkt sig at starte et nyt liv i Japan. CNN skriver, at japanske embedsfolk har fundet en besked fra den 20-årige atlet, hvor han skriver, at hans liv i Uganda var for svært, og at han ønsker at arbejde i Japan. Kort forinden sin forsvinden, havde han fået at vide, at han alligevel ikke skulle konkurrere ved OL, hvorfor han ifølge CNN skulle være rejst hjem 20. juli. Det er ikke første gang, at atleter fra landet forsvinder i forbindelse med et stort sportsstævne. I 2018 forsvandt en række atleter i forbindelse med Commonwealth Games i Australien, og ved Commonwealth Games i Skotland i 2014 forsvandt to rugbyspillere, som havde søgt asyl.

Fodbold. Niels Frederiksen håber på forstærkninger til sit Brøndby-forsvar: »Det er, som vi har sagt længe, at vi har mistet nogen på vores stopperposition, så det er helt naturligt en position, vi kigger på«, siger han og fortæller, at han er i dialog med klubbens fodbolddirektør, Carsten V. Jensen. Brøndby mistede midterforsvarere Anthony Jung og Hjörtur Hermansson, som begge forlod klubben på en fri transfer.