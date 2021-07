Norges strandhåndboldkvinder får bøde for at nægte at spille i trusser

Håndbold. Mændene må spille i shorts og tanktop. Kvinderne skal spille i trusser. Men det ville det norske landshold i beachhåndbold ikke finde sig i længere. Den beslutning har indkasseret dem en bøde på 11.000 danske kroner, fordi de valgte at stille op i tights ved EM i bronzekampen, fremfor de sædvanlige trusser, som er en del af kampuniformen. Norges kultur-og ligestillingsminister Abid Raja (Venstre) er stærkt kritisk overfor bøden: »Hold da op så mange holdningsændringer, der er behov for i det gammeldags internationale alderdomsforbund inden for idrætten. Det værste er, at de bare slet ikke forstår ligestilling«, skriver han på sin Twitter. På nedenstående billede er de norske håndboldkvinder med de tights, som nu har kostet dem en bøde. Nederst er et holdbillede med mændenes uniform og kvindernes, påkrævet trusser.

Fodbold. Den danske målmand Frederik Rønnow skifter fra Eintracht Frankfurt til Union Berlin i den kommende sæson. I den seneste sæson har Rønnow været lejet ud til Schalke 04.

Svømning. Det Internationale Svømmeforbund (Fina) har udstedt et midlertidigt forbud mod en ny badehætte udviklet specifikt til sorte kvinders hår. Men en gruppe politikere i Europa-Parlamentet mener, at det internationale sportssamfund på den måde er ekskluderende over for personer med anden hudfarve end hvid: »Det er et udtryk for stigmatisering af sortes hår og fører til institutionelle uligheder, der især rammer sorte kvinder«, står der i brevet fra politikerne, som er sendt til Thomas Bach og Sebastion Coe, præsidenter for henholdsvis Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Det Internationale Atletikforbund. I brevet kræver de også, at Fina ophæver forbuddet. Selskabet bag badehætten har udtalt til BBC, at de ikke kan få produktet godkendt af Fina, fordi hætterne ikke »følger hovedets naturlige form«. Fina har siden meddelt, at de vil se på forbuddet igen, men der er ikke truffet en beslutning endnu.

Fodbold. En unavngiven førsteholdsspiller fra Everton er blevet suspenderet på grund af en politisag. Premier League-klubben vil ikke gå yderligere i detaljer: »Klubben vil fortsætte med at støtte myndighedernes efterforskning og vil ikke komme med flere udtalelser på nuværende tidspunkt«, skriver klubben på deres hjemmeside. Ifølge avisen Liverpool Echo drejer det sig om en 31-årig Premier League-stjerne, som er mistænkt for at have begået en lovovertrædelse af seksuel karakter omhandlende en mindreårig. Spilleren blev efter sigende anholdt kort før weekenden af Greater Manchester Police, men er blevet løsladt mod kaution, skriver avisen.

Cykling. Danmarks nye cykeldarling springer 53 pladser frem på verdensranglisten, som netop er blevet opdateret af Den Internationale Cykelunion (UCI). Med den nye opdatering er Jonas Vingegaard den 12. bedste cykelrytter i verden. Dermed er han yderst tæt på Jakob Fulgsang, som ligger nummer ti som den bedste dansker. På 1. pladsen finder man Tadej Pogacar, mens Vingegaards holdkammerater Wout van Aert og Primoz Roglic placerer sig som nummer to og tre på listen.

OL. Kapgængeren Anezka Drahotova blev i 2018 mistænkt for doping på grund af uregelmæssigheder i hendes biologiske pas. Det skete kort efter, at hun havde sikret sig sølv i 20 kilometers kapgang ved EM i atletik i Berlin. Men nu er hun blevet frikendt for alle anklager, og dermed kan hun stille til start ved OL i Tokyo.