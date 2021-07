En 200 kilo tung og behåret fætter løb med opmærksomheden, da OL gik i gang

Direkte sport i tv Onsdag 21. juli TV 2 Sport 13.00 Tennis: Poland Open (k) TV3 Sport 20.00 Dart: World Matchplay 02.00 Ishockey: NHL Entry Draft TV 2 Sport X 10.30 Tennis: Swiss Open (m) 17.30 Tennis: Swiss Open (m) 01.35 Fodbold: Inter Miami-NewEngland

Olympisk. Jo, den er god nok. Legene i Tokyo er indledt natten til onsdag med kampe i kvindernes softballturnering, hvor Japan vandt 8-1 over Australien. Det var dog noget helt andet, der stjal opmærksomheden inden kampen på det tilskuerløse stadion, skriver Ritzau. En behåret tilskuer i form af en bjørn forsøgte nemlig at snige sig ind på stadion trods de skrappe coronarestriktioner, hvilket satte gang i en vild jagt, så softballkampen kunne afvikles som planlagt. »En vagt fandt en bjørn inde på Azuma Sports Park i de tidlige morgentimer«, siger en talsmand for politiet i Fukushima og tilføjer, at politiet ledte forgæves ledte efter den op til 200 kilo tunge asiatiske kravebjørn. Kravebjørne er et normalt syn over hele Japan, og de sætter jævnligt gang i vilde jagter, når de forvilder sig ind i byer, hvor de før har angrebet og dræbt mennesker.

Fodbold. FC Midtjylland fightede sig til 1-1 på udebane mod Celtic i Champions League-kvalifikationen og har nu gode forudsætninger for at kunne spille sig videre. Det siger træner Bo Henriksen efter en stærk defensiv præstation. »Vi får et rigtig fint udgangspunkt. Efter det røde kort forsvarer vi os rigtig godt ti mod ti. Det er måske det, jeg er allermest stolt over. At vi på en svær udebane i Europa får et kryds og forsvarer så godt til sidst«, siger den nye FCM-træner. Der er returkamp om en uge. Hvis FCM overkommer Celtic, venter enten Galatasaray eller PSV Eindhoven i næste kvalifikationsrunde. Ryger midtjyderne ud til skotterne, venter Jablonec i tredje kvalifikationsrunde til Europa League.

Fodbold. Casper Højer Nielsen spillede 90 minutter for Sparta Prag i udekampen i Champions League-kvalifikationen mod Rapid Wien, men kunne ikke forhindre et nederlag på 1-2.

Basketball. Den græske superstjerne Giannis Antetokounmpo scorede 50 point, da Milwaukee Bucks besejrede Phoenix Suns 105-98 i NBA-finaleserien natten til onsdag og dermed sikrede sig den første titel i den nordamerikanske liga i 50 år. Med sejren vandt Bucks finaleserien 4-2 i kampe. Giannis Antetokounmpo er den blot syvende spiller i NBA’s historie til at lave 50 point i en finalekamp, og den 26-årige græker blev da også kåret til finaleseriens bedste spiller - den såkaldte MVP. »Jeg vil gerne takke Milwaukee for at tro på mig. Jeg vil gerne takke mine holdkammerater for at give den gas med mig. Jeg er taknemmelig for, at jeg var i stand til at gøre det færdigt«, siger Antetokounmpo ifølge Ritzau.

Fodbold. Den engelske Premier League-klub Arsenal har aflyst holdets planlagte træningslejr i USA, efter at flere i klubben er blevet testet positive for coronavirus.

Fodbold. Den 34-årige bosniske målmand Asmir Begovic skifter Bournemouth og den næstbedste række ud med Everton fra den engelske Premier League.