FC Midtjylland vil forsøge at kyse ung Celtic-defensiv

Fodbold. Celtics defensiv kan forvente hård modstand, når klubben onsdag aften skal op imod FC Midtjylland i Champions League-kvalifikationens anden runde. Midtjyderne, som fik 1-1 med hjem fra Glasgow i den første kamp, har således noteret sig, at det er unge spillere, der skal udgøre forsvaret hos skotterne. Det kan betyde, at den danske klub kan komme til flere chancer end i den første kamp, hvor det kneb gevaldigt med at skabe brugbare muligheder.

»Vi har offensive kræfter med mere rutine end deres defensiv, og det skal vi prøve at udnytte. Vores angribere skal have overhånden«, siger Erik Sviatchenko, som dog har respekt for ungdommen i Celtic-defensiven. »Måske klikker det for dem, måske gør det ikke. Sådan kan det være med unge spillere. De har gjort det fantastisk, men vi håber, de ikke er så fantastiske mod os«.