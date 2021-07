Crystal Palace skriver kontrakt med Danmarks dyreste fodboldspiller

Fodbold. Joachim Andersen skal også den kommende sæson spille i Premier League, men efter et år som lejesvend i Fulham har den danske EM-forsvarsspiller fået en 5-årig kontrakt med Crystal Palace. Som ungdomspiller optrådte Joachim Andersen for Greve, FC København og FC Midtjylland, inden han skrev kontrakt med FC Twente. Da han i 2019 skiftede fra Sampdoria til Lyon blev han alle tiders dyreste danske fodboldspiller med en pris på 225 millioner kroner, men efter 35 kampe for den franske klub blev han udlejet til Fulham, hvor han spillede 31 kampe og scorede en gang i en sæson, der endte med nedrykning. Nu kan 25-årige Joachim Andersen blive i London, hvor han får franskmanden Patrick Vieira som manager. »Med Joachim har vi tilføjet endnu en højt agtet forsvarsspiller, og vi er ekstremt glade for at byde velkommen til en spiller med Premier League- og landsholdserfaring«, siger bestyrelsesformand Steve Parish på Crystal Palace’ hjemmeside. Joachim Andersen bliver klubbens tredje dansker, men den første i over 40 år, efter Per Bartram og Børge Thorup spillede henholdsvis 10 og 1 kamp i den bedste engelske række i 1969.

Tennis. Så gik den ikke længere for Holger Rune i ATP-turneringen i Kitzbühel. Den 18-årige dansker, der er nummer 206 på verdensranglisten, blev sendt ud efter en højdramatisk kamp i anden runde, da franskmanden Arthur Rinderknech (nr. 91) vandt 6-4, 3-6, 7-6 (7-4).

Faktaboks Sport i tv DR1 02.00 OL: Badminton DR2 06.00 OL: Cykling, enkeltstart (k) 07.20 OL: Volleyball, Argentina-Fr. (m) 09.05 OL: Bordtennis 11.00 OL: Badminton (m) 12.15 OL: Idrætsgym., mangekamp (m) 02.55 OL: BMX, racing 05.00 OL: Bordtennis (k) Kanal 5 06.00 OL: Tennis 06.55 OL: Cykling, enkeltstart (m) 11.55 OL: Svømning 14.20 OL: Håndbold, Frankr.-Tyskl. (m) 01.25 OL: Roning 01.55 OL: Håndbold, Holland-Angola (k) 03.25 OL: Svømning Eurosport 1 06.00/07.00 OL: Tennis 08.00 OL: Udspring, 3 m-vippe, synkron 09.10 OL: Håndbold, Norge-Argent. (m) 10.45/05.00 OL: Tennis 12.55 OL: Fodbold, Spanien-Argent. (m) 14.55 OL: Basketball 3x3, finale (k) 15.25 OL: Basketball 3x3, finale (m) 01.30 OL: Roning Eurosport 2 06.00/08.45 OL: Kano, slalom 07.10 OL: Håndbold, Japan-Egypten (m) 09.50 OL: Fodbold, Tyskland-Elfen. (m) 12.00 OL: Fægtning, sabel, hold (m) 12.25 OL: Håndbold, Brasilien-Span. (m) 14.00 OL: Fodbold, Frankrig-Japan (m) 15.30 OL: Basketball, gruppespil (m) 02.00/03.00 OL: Beachvolley 03.55 OL: Håndbold, Spanien-Bras. (k) 05.30 OL: Tennis, kvartfinale, single (m) TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Generali Open (m) Vis mere

Tennis. I ATP-turneringen Atlanta Open tabte 37-årige Frederik Løchte Nielsen og svenskeren Andre Göransson i første runde til australierne Alexei Popyrin og Matt Reid med 7-6 (7-4), 2-6, 11-9. I den afgørende supertiebreak til 10 havde det skandinaviske par tre matchbolde ved stillingen 9-6.

Fodbold. NSI Runavik har med øjeblikkelig virkning indstillet samarbejdet med den 44-årige danske træner Allan K. Jepsen, der kom til den føræske klub for ni måneder siden.

Fodbold. Den schweiziske landstræner Vladimir Petkovic skal være træner for den franske Ligue 1-klub Bordeaux. Den 57-årige træner leverede et flot resultat med landsholdet, som han guidede i kvartfinalen. Petkovic har været landstræner siden sommeren 2014 og nåede at have titlen i 78 landskampe.

Fodbold. Forsvarsspilleren Kasper Pedersen rykker til norske Stabæk, efter ophævelsen af sin kontrakt i Esbjerg. Tirsdag fortalte han i Ekstra Bladet om sine oplevelser med Esbjergs nye træner Peter Hyballas, der ifølge Kasper Pedersen har skabt dårlig stemning siden sin ankomst.

Fodbold.Viktor Fischer og den skadede Bryan Oviedo er ikke blandt de 23 spillere, som FC København har udtaget til dagens europæiske udekamp i Conference League-kvalifikationen mod hviderussiske Torpedo Zhodino, der afvikles i Kazan.

Fodbold. Den 25-årige nigerianer David Akintola nåede 3 førsteholdskampe for FC Midtjylland og adskillige udlejninger, inden han er solgt til tyrkiske Demirspor.

Ishockey. Alexander Ovechkin fortsætter hos Washington Capitals, hvor han netop har forlænget sin kontrakt frem til udgangen af 2025/2026-sæsonen. Det var tilbage i 2004, at den russiske spiller blev valgt af Washington Capitals som den første spiller overhovedet i NHL-draften og med 730 mål ligger han på sjettepladsen over spillere med flest scoringer i NHL nogensinde. I klubben spiller han desuden danske Lars Eller som holdkammerat.

Fodbold. Randers FC har hentet forstærkning til defensiven i skikkelse af 23-årige Joel Kabongo. Den nu tidligere Brøndby-spiller har fået en treårig aftale med Randers, og sportsdirektør Søren Pedersen er særdeles glad over tilgangen: »Joel passer perfekt ind i Randers FC-dna’et. Han er en dygtig fodboldspiller, som arbejder stenhårdt. Joel har i min optik et stort og uforløst potentiale, som vi håber at kunne udfolde her i Randers«, siger Søren Pedersen i en pressemeddelelse. Randers FC har til gengæld solgt U16-landsholdsspilleren Christian Østergaard til den tyske Bundesligaklub Wolfsburg.