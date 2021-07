AGF skuffer fælt: »Det er jo en skandale, at vi ryger ud til de her«

Fodbold. Torsdag røg AGF ud af Conference League-kvalifikationen efter samlet nederlag til upåagtede Larne FC fra Nordirland, og det er en fiasko for den danske klub. Det medgiver Jacob Nielsen, der er administrerende direkte i AGF: »Sådan et resultat betyder meget for vores selvforståelse. Man skammer sig i øjeblikket. Det er klart, at det for AGF og for dansk fodbold er en fiasko. Det er ikke godt nok, og det er noget, der skal arbejdes på«.

Fodbold. Heller ikke Patrick Olsen holdte sig tilbage, da han satte ord på den enorme skuffelse: »Det er jo en skandale, at vi ryger ud til de her. Lige nu må vi bare tage imod. Vi har ikke været gode nok, det må man nogle gange bare indse. Vi må kigge indad, starte fra bunden og arbejde os op«, sagde Olsen.

Cykling. Tour de France-vinderen Tadej Pogacar har lavet en ny kontrakt med UAF, skriver holdet på sin hjemmeside. Cykelholdet og Pogacar har fået papir på hinanden helt til udgangen af 2027.

Fodbold. FC København sendte de unge spillere på banen, da holdet sikrede sig en 5-0 sejr på udebane mod Torpedo Zhodino i kvalifikationen til Conference League. William Bøving og Rasmus Højlund scorede to mål, mens 18-årige Hákon Amar Haraldsson fik sin officielle debut for klubben.

Fodbold. Liverpool-spilleren Van Dijk var tilbage på banen efter han i oktober sidste år pådrog sig en ledbåndsskade i det ene knæ i et opgør mod Everton. Han blev skiftet ind i en venskabskamp mod Hertha Berlin i det 69. minut efter en lang, lang skadespause: »Det er svært at sætte ord på, hvordan jeg har det. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg føler mig taknemmelig over at have støtte fra så mange utrolige mennesker. Kirugen, min fysioterapeut, trænere og personalet har været med mig siden dag ét«, skrev Van Dijk på Twitter efter kampen. Det var også en kamp, hvor den 24-årige Joe Gomez vendte tilbage efter en langvarig knæskade.