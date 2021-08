Inter: Christian Eriksen har det godt og er i god form

Fodbold. Inter skriver i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, at Christian Eriksen onsdag har været forbi klubbens træningsanlæg. Han har det godt og er i god form fysisk og mentalt, lyder det. »Den danske midtbanespiller mødtes med klubbens direktører, træneren, holdkammerater og resten af den tilstedeværende stab. Han vil nu følge en plan, som de danske læger i København har lagt. Lægerne vil også være med til at koordinere den helbredsmæssige opfølgning. Inters lægestab vil naturligvis blive informeret om processen«, skriver Inter. Christian Eriksen faldt om og fik hjertestop i Parken i København 12. juni under EM-kampen mod Finland. Kampen blev afbrudt, mens Eriksen fik førstehjælp. Det lykkedes at genoplive fynboen, som blev fragtet til Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.

Fodbold. Endnu en spiller fra Esbjergs kriseramte hold forlader klubben. Denne gang er der tale om målmanden Mads Kikkenborg, der var førstemålmand for klubben i den seneste sæson. Esbjerg skriver på deres hjemmeside, at den 21-årige har fået ophævet sin kontrakt. De seneste uger har der været store konflikter i klubben over den nye træner Peter Hyballas ledelsesstil. 21 af spillerne underskrev i seneste uge et fælles brev, hvor de blandt andet skrev: »Peter Hyballa har efter vores klare opfattelse hverken de fornødne faglige eller menneskelige egenskaber til at lede spillertruppen«.