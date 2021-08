11 personer anholdt for racisme efter EM: Glem alt om at gemme dig bag Facebook-profilen, siger britisk politi

Fodbold. 11 personer er blevet anholdt for racistiske kommentarer mod de tre engelske spillere, som brændte straffespark for England i EM-finalen. Det skriver BBC. Politiet modtog 600 anmeldelser af racistiske bemærkninger sendt til Jadon Sancho, Bukayo Saka og Marcus Rashford, hvoraf 207 blev vurderet til at være kriminelle. Og indtil videre har det altså ført til 11 anholdelser. Politiet udtaler ifølge BBC, at folk, som tror, at de kan gemme sig bag deres profiler på sociale medier »godt kan tro om igen«.

Basketball. New York Knicks har forstærket sig med den rutinerede point guard Kemba Walker. Walker – der er født i Brooklyn – kommer til New York som kontraktløs, efter at han spillede den seneste sæson for Boston Celtics og Oklahoma City Thunder.