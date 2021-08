Tourvinderen Pogacar dropper at gå efter Grand Tour-sejr nummer to

Cykling. Årets vinder af Tour de France Tadej Pogacar kommer ikke til at gå efter Grand Tour-sejr nummer to i år. Sloveneren, der tog bronze ved landevejsløbet til OL, springer nemlig Vuelta a Espana over, oplyser han i en video på Twitter, som UAE Emirates-holdet har delt. »Jeg er tilbage på cyklen efter nogle fantastiske uger. Jeg har hvilet lidt efter Tokyo (OL, red.). Sammen med holdet besluttede jeg ikke at køre Vueltaen. Desværre. Men jeg kommer snart tilbage til Vueltaen«, siger han.

Fodbold. 11 personer er blevet anholdt for racistiske kommentarer mod de tre engelske spillere, som brændte straffespark for England i EM-finalen. Det skriver BBC. Politiet modtog 600 anmeldelser af racistiske bemærkninger sendt til Jadon Sancho, Bukayo Saka og Marcus Rashford, hvoraf 207 blev vurderet til at være kriminelle. Og indtil videre har det altså ført til 11 anholdelser. Politiet udtaler ifølge BBC, at folk, som tror, at de kan gemme sig bag deres profiler på sociale medier »godt kan tro om igen«.