Præsidenten: Barcelona er vigtigere end Lionel Messi, der er for dyr for klubben

Fodbold. Argentinske Lionel Messi er verdens bedste fodboldspiller. Men selv verdens bedste må vige sin plads for klubbens ve og vel. Det siger FC Barcelonas præsident, Joan Laporta, ifølge Reuters fredag på et pressemøde. Det finder sted, dagen efter at klubben annoncerede, at superstjernen Messi og Barcelona går hver til sit. »Klubben er over alt andet – selv over den bedste spiller i verden«, siger Laporta. Messis kontrakt udløb 30. juni. Parterne var dog enige om en ny kontrakt. Men den spanske ligas økonomiske regler – som blandt andet indebærer et lønloft – gør ifølge Barcelona, at den nye aftale ikke kan laves.

Laporta siger, at lønninger allerede repræsenterer 110 procent af klubbens indtægter, altså at klubben bruger mere end forventet, og at en ny kontrakt med 34-årige Messi ville være økonomisk risikabelt for klubbens fremtid. Allerede uden Messi er Barcelona på grænsen, hvad lønninger angår, lyder det fra Laporta.

Joan Laporta tilføjer, at Messi har alternative muligheder med henvisning til andre klubber. Ingen bliver dog nævnt. Ifølge Laporta havde klubbens bestyrelse forventet, at Messi ville underskrive en ny toårig kontrakt. Messi har været i Barcelona, siden han var 13 år, da han blev hentet til Barcelona fra Newell’s Old Boys i hjemlandet.

Fodbold. Esbjerg lejer endnu en spiller fra Barnsley i den næstbedste engelske række. Det skriver den uroplagede klub i en pressemeddelelse fredag. Der er tale om den 19-årige forsvarsspiller Rudi Pache, som dermed bliver den femte spiller, der er hentet fra Barnsley til Esbjerg i det igangværende transfervindue. Der er meget uro i Esbjerg for tiden med den nytiltrådte cheftræner Peter Hyballa i den absolutte hovedrolle.

Fodbold. Barcelona-præsident Joan Laporta føler behov for ar forklare fodboldverdenen, hvorfor det ikke er lykkedes at fastholde Lionel Messi i den spanske storklub, selv om Laporta i mandags sendte det modsatte signal, da han oplyste, at parterne var tæt på en aftale. Torsdag aften kom den meget overraskende meddelelse fra Barcelona, at Messi forlader klubben. Klokken 11 vil der være pressemøde med Joan Laporta i Barcelona.

Fodbold. Den spanske La Liga har solgt 10 procent af sin forretning til investeringsfirmaet CVC Capital Partners for godt 20 milliarder kroner. 90 procent af pengene bliver efter planen direkte fordelt mellem klubber og andre aktører i spansk fodbold, og de falder givetvis på et tørt sted efter en periode med manglende indtægter på grund af coronapandemien. Ifølge avisen Marca står FC Barcelona og Real Madrid til at få omkring to milliarder kroner hver ud af aftalen, men alligevel er storklubberne utilfredse.

»Aftalen er lavet uden Real Madrids involvering eller viden, og i dag (torsdag, red.) har La Liga for første gang givet os begrænset adgang til aftalen«, skriver Real Madrid i en pressemeddelelse. Både Real Madrid og Barcelona er blandt andet stærkt utilfredse med, at CVC ifølge aftalen har ret til en del af La Ligas indtægter i de kommende 50 år.

»FC Barcelona synes, det er upassende at lave en aftale for et halvt århundrede, når man tager fodboldverdens usikkerheder i betragtning«, skriver FC Barcelona. Real Madrid mener desuden, at aftalen er ulovlig, og klubben påpeger, at CVC tidligere har fået afvist lignede aftaler af topligaerne i Italien og Tyskland.

For Barcelona falder aftalen og udsigten til en økonomisk indsprøjtning sammen med nyheden om, at superstjernen Lionel Messi ikke forlænger sin aftale og dermed forlader klubben. Aftalen var dog allerede kendt inden den officielle udmelding om Messis exit.

Cykling. Efter fire sæsoner i det mest fornemme selskab træder cykelrytteren Niklas Eg et skridt ned ad rangstigen. Den 26-årige klatrer forlader således World Tour-holdet Trek-Segafredo og har i stedet skrevet kontrakt med det norske hold Uno-X. Uno-X rangerer som et pro-hold og er en del af den såkaldte Pro Series, som rangerer lige under World Touren. Niklas Eg har fået sig en kontrakt, der gælder i 2022 og 2023.

Lloyd Harris fra Sydafrika fejrede natten tilfredag dansk tid i Washington sin hidtil største sejr, da han havde nedkæmpet Rafael Nadal. Foto: Scott Taetsch/Ritzau Scanpix

Tennis. Han var rusten i sin første kamp, men kom videre. Til gengæld måtte Rafael Nadal sige farvel i 3. runde af ATP-turneringen Citi Open i Washington, hvor han som wildcard-modtager var topseedet. Det var sydafrikanske Lloyd Harris, der tog karrierens hidtil største skalp, da han besejrede den berømte spanier 6-4, 1-6, 6-4 og gjorde sig klar til kvartfinalerne. Nadal har holdt pause siden French Open.

Motorsport. Formel 1-teamet Aston Martin har torsdag besluttet at appellere den diskvalifikation, som teamets tyske kører, Sebastian Vettel, blev idømt søndag efter grandprixet i Ungarn. Det skriver Aston Martin på Twitter. Her var den firedobbelte verdensmester kørt ind på en andenplads, men efter løbet kunne teamet ikke aflevere den nødvendige mængde brændstof. Derfor blev Sebastian Vettel diskvalificeret. Ifølge reglerne skal der kunne fjernes en liter brændstof fra bilerne, men det var kun muligt at tage en prøve på 0,3 liter fra Vettels bil.