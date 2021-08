Messis chokerende farvel i Barcelona skal forklares

Fodbold. Barcelona-præsident Joan Laporta føler behov for ar forklare fodboldverdenen, hvorfor det ikke er lykkedes at fastholde Lionel Messi i den spanske storklub, selv om Laporta i mandags sendte det modsatte signal, da han oplyste, at parterne var tæt på en aftale. Torsdag aften kom den meget overraskende meddelelse fra Barcelona, at Messi forlader klubben. Klokken 11 vil der være pressemøde med Joan Laporta i Barcelona.

FAKTA Direkte sport i tv DR1 23.55 OL: Atletik, maraton (k) 02.30 OL: Kajak DR2 07.00 OL: Boksning 08.30 OL: Vandpolo, semifinale (m) 09.30 OL: Atletik, kapgang, 20 km (k) 12.00 OL: Ridebanespringning, hold 13.50 OL: Håndbold, Norge-Rusland (k) TV 2 Sport 14.55 Cykling: Vuelta a Burgos 20.00 Tennis: Mubadala SVC (k) TV3 Sport 18.30 Fodbold: Silkeborg-Viborg 20.30 Fodbold: FC Midtjylland-Vejle TV3 Max 19.00 Speedway: Polens Grand Prix Kanal 5 08.25 OL: Banecykling 12.50 OL: Fodbold, Mexico-Japan (m) 02.55 OL: Tårnspring (m) 04.20 OL: Basketball, finale (m) Eurosport 1 08.00 OL: Tårnspring, indl. runde (m) 12.00 OL: Hockey, finale (k) 14.10 OL: Klatring, finale (k) Eurosport 2 06.30 OL: Basketball, semifinale (k) 10.25 OL: Klatring, finale (k) 13.00 OL: Basketball, semifinale (k) 02.55 OL: Beachvolley, bronzekamp (m) 04.25 OL: Beachvolley, finale (m) TV 2 Sport X 20.00 Tennis: Citi Open (m), kvartfinale Vis mere





Tennis. Han var rusten i sin første kamp, men kom videre. Til gengæld måtte Rafael Nadal sige farvel i 3. runde af ATP-turneringen Citi Open i Washington, hvor han som wildcard-modtager var topseedet. Det var sydafrikanske Lloyd Harris, der tog karrierens hidtil største skalp, da han besejrede den berømte spanier 6-4, 1-6, 6-4 og gjorde sig klar til kvartfinalerne. Nadal har holdt pause siden French Open.

Motorsport. Formel 1-teamet Aston Martin har torsdag besluttet at appellere den diskvalifikation, som teamets tyske kører, Sebastian Vettel, blev idømt søndag efter grandprixet i Ungarn. Det skriver Aston Martin på Twitter. Her var den firedobbelte verdensmester kørt ind på en andenplads, men efter løbet kunne teamet ikke aflevere den nødvendige mængde brændstof. Derfor blev Sebastian Vettel diskvalificeret. Ifølge reglerne skal der kunne fjernes en liter brændstof fra bilerne, men det var kun muligt at tage en prøve på 0,3 liter fra Vettels bil.