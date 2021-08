Brøndby-anførers klubskifte går i vasken

Fodbold. Brøndby havde egentlig meldt ud, at deres anfører Andreas Maxsø var på vej til at skifte Superligaen ud med en udenlandsk klub, hvorfor klubben også har spillet uden den stærke midterforsvar i de seneste to kampe. Men nu er klubskiftet kollapset, oplyser Brøndby på sin hjemmeside. »Den købende klub har nu imidlertid meddelt Brøndby IF, at de har trukket sig fra handlen. Andreas Maxsø er derfor tilbage i træning og klar til kamp for Brøndby IF« skriver klubben. Dermed kan Niels Frederiksen se frem til en markant forstærkning til søndagens derby mod FCK, der spilles kl. 16.00.

Motorsport. Den nidobbelte verdensmester i motorcyklernes kongeklasse Valentino Rossi stopper efter denne sæson. Det fortalte den 42-årige italiener, der altid har kørt med sit ikoniske nummer 46, på pressemødet forud for Styrians Grand Prix. »Det er et hårdt og meget sørgeligt øjeblik for mig, fordi det er svært at sige og vide, at jeg ikke skal køre ræs på motorcyklen næste år. Jeg har mere eller mindre gjort det her i 30 år, og næste år vil mit liv blive forandret. Men altså det har været fantastisk, og jeg har nydt den her lange, lange rejse«, sagde Valentino Rossi ifølge CNN.