I dag siger han farvel efter 20 års tjeneste, og du kan følge det hele

Fodbold. Klokken 12.00 holder FC Barcelona pressemøde med Lionel Messi, hvor han vil sige farvel til klubben. Det er muligt at følge pressemødet live på Barcelonas hjemmeside. Både Barcelona og Lionel Messi ønskede ellers at forlænge samarbejdet, men grundet økonomi skilles parterne efter 20 år.

I de seneste dage er argentineren blevet sat i forbindelse med PSG (Paris Saint-Germain F.C.), der efter sigende har booket Eiffeltårnet i næste uge, ligesom de gjorde, da Neymar i sin tid skulle præsenteres.

Faktaboks Direkte sport i tv DR 1 08.00 OL: Håndbold, Frankrig-ROC (k) 13.00 OL: Afslutningsceremoni DR 2 07.00 OL: Boksning, finaler 09.30 OL: Vandpolo, Græken.-Serbien (m) TV 2 Sport 12.15 Galop: Dansk derby 01.00 Tennis: Silicon Valley Cl., finale (k) TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 10.05 Standardvogne: DTM, kvalifikation 13.15 Standardvogne: DTM 17.00 Fodbold: Liverpool-Athletic Bilbao 20.35 Motorsport: SportsCar Champ. 23.30 Motorsport: IndyCar TV3 Max 13.55 MotoGP: Østrigs VM-afdeling 17.30 Fodbold: Coventry-Nottingham 20.30 Motorsport: Nascar 6’eren 11.00+14.00 Motocross: Letlands VM-afd. Kanal5 03.00 OL: Banecykling CANAL 9 14.00 Fodbold: Randers-SønderjyskE 18.00 Fodbold: AaB-AGF Eurosport 1 04.30 OL: Basketball, USA-Japan (k) Eurosport 2 11.00 Motocross: VM-afdeling TV 2 Sport X 13.45 Motorsport: TCR 23.00 Tennis: Citi Open (m), finale 02.05 Fodbold: LA Galaxy-Vancouver Vis mere

Fodbold. Andreas Maxsø er en del af truppen i søndagens kamp mod FC København efter at have siddet ude i Brøndbys to seneste kampe på grund af et klubskifte, som nu er gået i vasken.

Fodbold. Victor Nelsson kan snart være fortid i FC København. I hvert fald beretter flere tyrkiske medier og Ekstra Bladet om, at Galatasaray har budt godt 60 millioner kroner med mulighed for yderligere bonusser.

Fodbold. PSV understregede, at de er i særdeles god form med 4-0 sejren over Ajax i lørdagens Super Cup. På tirsdag venter FC Midtjylland i returkampen i Champions League-kvalifikationen, hvor den hollandske klub vandt første kamp med 3-0. Dermed er det noget af en opgave, som venter Bo Henriksens tropper.

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester vandt lørdag Community Shield-titlen, da de slog Manchester City 1-0. Målscorer var Kelechi Iheanacho, som satte bolden i kassen på et straffespark.