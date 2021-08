Stærkt berørt Messi sagde farvel til sin klub gennem 20 år

Fodbold. Søndag formiddag trådte Lionel Messi op på scenen med tårerne trillende ned ad kinden, så hans hustru måtte give ham et lommetørklæde, mens holdkammeraterne sad på stolene og så mindst lige så berørte ud. Messi lagde ud med at lægge vægt på sin taknemmelighed overfor den klub, som har været hans hjem, siden han var bare 13 år:

»I virkeligheden vil jeg ikke det her. De seneste par dage har jeg tænkt meget over, hvad jeg skal sige. Og for at være ærlig, kan jeg ikke komme på noget. Det er svært for mig efter så mange år. Jeg er ikke klar til det«, sagde han og tilføjede:

»Jeg har så stor respekt for den her klub. Der er sket så mange gode ting, og også et par dårlige ting, og alt det har været med til at udvikle mig til den person, jeg er i dag. Jeg troede aldrig, at jeg skulle sige farvel til byen og til klubben«.

I sin tale nævnte han også, at han gerne ville have været tæt på folk, sagt ordentlig farvel til fansene med et fyldt Camp Nou som kulisse, men sådan blev det ikke.

»Jeg er så taknemmelig for den kærlighed, som folk har vist til mig. Efter 21 år forlader jeg byen med min kone og mine tre catalansk-argentinske børn, og jeg kan ikke beskrive, hvor meget vi har oplevet her i byen. Jeg kan forsikre om, at vi kommer tilbage til byen, for det er vores hjem«.

Han understregede også, at det ikke var svært at nå frem til en ny kontrakt. Men at La Ligas regler var grunden til, at han i sidste ende ikke kunne blive.

»Jeg gjorde alt, hvad der var muligt sammen med Joan Laporta (FC Barcelonas præsident, red.) for at blive. Men det var ikke muligt på grund af La Liga. Der er sagt meget om, at jeg ikke ville blive. Det ville jeg ikke sidste år, men det vil jeg nu. Men det kunne jeg ikke få lov til«, sagde han.

Efter talen lød et stort bifald fra de folk, som havde taget plads ved pressemødet. Heriblandt hans sønner på første række og hans holdkammerater. Til sidst var det umuligt for Messi at holde tårerne tilbage, og folkene i lokalet fortsatte med klapsalverne, mens han gemte ansigtet i lommetørklædet.

I de seneste dage er argentineren blevet sat i forbindelse med PSG (Paris Saint-Germain F.C.), der efter sigende har booket Eiffeltårnet i næste uge, ligesom de gjorde, da Neymar i sin tid skulle præsenteres. Selv sagde Messi på pressemødet, at der havde været interesse fra flere klubber, men at der ikke lå en konkret underskrevet aftale på bordet endnu.

Faktaboks Direkte sport i tv DR 1 08.00 OL: Håndbold, Frankrig-ROC (k) 13.00 OL: Afslutningsceremoni DR 2 07.00 OL: Boksning, finaler 09.30 OL: Vandpolo, Græken.-Serbien (m) TV 2 Sport 12.15 Galop: Dansk derby 01.00 Tennis: Silicon Valley Cl., finale (k) TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 10.05 Standardvogne: DTM, kvalifikation 13.15 Standardvogne: DTM 17.00 Fodbold: Liverpool-Athletic Bilbao 20.35 Motorsport: SportsCar Champ. 23.30 Motorsport: IndyCar TV3 Max 13.55 MotoGP: Østrigs VM-afdeling 17.30 Fodbold: Coventry-Nottingham 20.30 Motorsport: Nascar 6’eren 11.00+14.00 Motocross: Letlands VM-afd. Kanal5 03.00 OL: Banecykling CANAL 9 14.00 Fodbold: Randers-SønderjyskE 18.00 Fodbold: AaB-AGF Eurosport 1 04.30 OL: Basketball, USA-Japan (k) Eurosport 2 11.00 Motocross: VM-afdeling TV 2 Sport X 13.45 Motorsport: TCR 23.00 Tennis: Citi Open (m), finale 02.05 Fodbold: LA Galaxy-Vancouver Vis mere

Fodbold. Andreas Maxsø er en del af truppen i søndagens kamp mod FC København efter at have siddet ude i Brøndbys to seneste kampe mod Viborg og Vejle på grund af et klubskifte til en unavngiven russisk klub, der nu er gået i vasken.

Fodbold. Victor Nelsson kan snart være fortid i FC København. I hvert fald beretter flere tyrkiske medier og Ekstra Bladet om, at Galatasaray har budt godt 60 millioner kroner med mulighed for yderligere bonusser.

Fodbold. PSV understregede, at de er i særdeles god form med 4-0 sejren over Ajax i lørdagens Super Cup. På tirsdag venter FC Midtjylland i returkampen i Champions League-kvalifikationen, hvor den hollandske klub vandt første kamp med 3-0. Dermed er det noget af en opgave, som venter Bo Henriksens tropper.

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester vandt lørdag Community Shield-titlen, da de slog Manchester City 1-0. Målscorer var Kelechi Iheanacho, som satte bolden i kassen på et straffespark.

Fodbold. Watford rykkede op i Premier League med Philip Zinckernagel som en del af truppen, men den 26-årige dansker skal spille videre i Premiership. Zinckernagel er i den forestående sæson blevet udlejet til Nottinghan Forest, der sidste sæson endte på 17.-pladsen.