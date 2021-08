Det hele gik galt på 11. hul for stakkels Kim

Golf. Abraham Ancer fra Mexico sejrede i PGA-turneringen World Golf Championships, men det er sydkoreanske Kim Si-woo, der stjæler overskrifterne. Kim Si-woo måtte undervejs på 4. runde gennem et decideret rædselshul, hvor han blandt andet fem gange på stribe sendte bolden i vandet. I alt brugte Kim Si-woo 13 slag – heraf fem strafslag – på at spille 11. hul på TPC Southwind-banen i Memphis i Tennessee færdig. Han sluttede næstsidst.

Fodbold. FC Barcelonas træner Ronald Koeman udtrykker forsigtig optimisme trods superstjernen Lionel Messis exit fra klubben. »Med de kontrakter, vi har indgået, og de unge, som er fremtiden for denne klub, har vi et fantastisk hold. Vi er overbeviste om, at vi kommer til at give vores fans mange gode oplevelser i denne sæson«, siger Ronald Koeman ifølge Ritzau til nyhedsbureauet dpa.

Fodbold. Martin Braithwaite var på pletten, da FC Barcelona søndag aften slog Juventus i en testkamp. I anden halvleg kom den danske landsholdsspiller først på et hjørnespark og headede bolden i netmaskerne til 2-0. Kampen sluttede 3-0.

Fodbold. FC København-træner Jess Thorup er ifølge Ritzau på jagt efter en spiller eller to til offensiven. »Jeg kunne godt se flere spillere komme til«, siger Thorup til Ritzau og tilføjer: »Jeg synes ikke, vi har et dårligt hold, men hvis vi skal spille tre kampe hver uge, så skal vi kunne holde niveauet, selv når vi roterer. Vi har brug for en rigtig bred trup«.

Motorsport. Kevin Magnussen og hans hollandske holdkammerat, Renger van der Zande, blev søndag nummer tre i sæsonens syvende løb i den amerikanske Imsa-serie. I delstaten Wisconsin kørte Magnussen sit Chip Ganassi-hold på podiet for tredje gang i denne sæson. Kevin Magnussen skal 21.-22. august køre Le Mans. Blandt andre med sin far, Jan Magnussen.

Olympisk. Grækenlands mandlige vandpolohold vandt sølv ved OL i Tokyo og donerer nu halvdelen af de præmiepenge, 750.000 kroner, holdet har modtaget af en gavmild sponsor til ofrene for skovbrande over hele landet. Det oplyser vandpoloholdets kaptajn, Giannis Foundoulis, ifølge Ritzau i en erklæring søndag.