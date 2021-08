Christian Eriksen sender en hilsen til niårig pige

Fodbold. En engelsk pige har fået en ganske særlig hilsen fra Christian Eriksen, skriver Ritzau. 9-årige Evie skal have indopereret en pacemaker som den, Eriksen fik efter sit hjertestop i EM-kampen mod Finland 12. juni. Pigens mor, Nicci Martin, fik ad omveje fat på den danske superstjerne på Facebook og sendte ham en besked – og fik svar fra Eriksen i form af en videobesked.

»Jeg håber, du har det godt og er ved godt mod før operationen. Det er aldrig sjovt at være på hospitalet, men jeg ved, at lægerne ved, hvad de gør«, siger Christian Eriksen. »Jeg er sikker på, du vil vende tilbage til dit normale liv meget hurtigt. Det gjorde jeg selv, og jeg er sikker på, det er det samme for dig. Jeg vil ønske dig alt det bedste, og forhåbentlig ses vi i fremtiden«, siger Christian Eriksen.

Basketball. Den 22-årige slovenske Dallas Mavericks-stjerne Luka Doncic har indgået aftale om en ny femårig kontrakt, der fra sæsonen 2022-2023 vil give ham ca. 260 millioner kroner i løn per sæson. »I dag (mandag, red.) går en drøm i opfyldelse. Basketball har givet mig så meget og har taget mig så mange steder hen. Jeg er ydmyg og spændt over at blive i Dallas som en del af Mavericks«, siger Luka Doncic til ESPN om kontraktforlængelsen.

Tennis. OL har taget hårdere på verdensetteren Novak Djokovic end forventet og den 34-årige serber stiller derfor ikke op i Cincinnati i Ohio fra 14. til 22. august. Dermed bliver Djokovic’ næste turnering US Open.

Direkte sport i tv Tirsdag 10. august DR1 13.30 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 17.00 Tennis: National Bank Open (k) TV3+ 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-PSV 6’eren 20.45 Fodbold: Derby-Salford Eurosport 1 15.50 Cykling: PostNord Danmark Rundt Eurosport 2 21.00 Fodbold: Bolton-Barnsley TV 2 Sport X 17.00 Tennis: National Bank Open (m) Vis mere

Fodbold. Jacob Bruun Larsen spillede de første 105 minutter for Hoffenheim i pokalopgøret mod Viktoria Köln som først blev afgjort i Hoffenheims favør i 107 minut, da Andrej Kramaric scorede til 3-2. Også Borussia Mönchengladbach hev en snæver sejr i land mod et hold fra 3. Bundesliga. Kaiserslautern blev slået 1-0.

Fodbold. AGF har hentet en tredje australier til Aarhus. Tirsdag meddeler klubben, at den 18-årige angriber Jing Machar Reec efter en succesfuld prøvetræning tidligere i år har skrevet under på en femårig kontrakt.

Fodbold. OB’eren Jeppe Tverskov blev forbigået som ny anfører i den fynske klub efter Janus Drachmanns skifte til AC Horsens. I stedet blev Jens Jakob Thomasen tildelt kaptajnrollen. En beslutning som Jeppe Tverskov har været skuffet over og har affødt tanker omkring et klubskifte. »Jeg er ikke kommet længere i tankerne om min fremtid, men jeg kan godt se mig selv fortsætte her«, siger Tverskov til Ritzau og tilføjer med henvisning til et muligt skifte: »Det er ikke mit bord, for det handler om, at andre parter skal blive enige om noget. Det er svært at stå at svare på, så længe der ikke har været noget konkret at forholde sig til«. OB tabte mandag 1-3 i Superligaen til FC Nordsjælland.