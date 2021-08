Nu begynder det hårde arbejde for Messi

Fodbold. Så er Lionel Messi officielt præsenteret i Paris SG. Hovedtrækkene fra onsdagens pressemøde er, at Messi efter sommerferie nok er lidt ude af form og der derfor ikke er udsigt til debut allerede i den kommende weekend. Argentineren bedyrede også, at han selvfølgelig vil vinde Champions League med Paris. At stå med CL-trofæet er PSG-præsident Nasser al-Khelaifi helt store drøm, siden staten Qatar begyndte at poste penge i klubben.

Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix De mest hårdkogte PSG-fans bød også Messi velkommen i byens gader.

De mest hårdkogte PSG-fans bød også Messi velkommen i byens gader. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

»Det er en historisk dag for klubben. Vi har haft store ambitioner for vores fodboldprojekt i de seneste ti år, og vi er stolte af, hvor vi nu er kommet til. Vi har fået den bedste fodboldspiller i verden«, lød det fra Nasser al-Khelaifi, der havde følgende tilføjelse: »Nu begynder det hårde arbejde«.

Fodbold. 3. runde af Champions League-kvalifikationen bød på exit til Røde Stjerne Beograd, Slavia Prag og skotske Rangers. Alle tre klubber var ellers gået ind i kvalifikationen som suveræne mesterhold, der gik ubesejret gennem sidste sæson i deres respektive hjemlige ligaer. Rangers formøblede en 1-0-føring på hjemmebane mod ti spillere fra Malmö FF, men det svenske mesterholds tre danske spillere og træner Jon Dahl Tomasson trak det længste strå med to scoringer efter pausen og dermed 4-2 samlet.

Slavia Prag med danske Alexander Bah på højreback og den tjekkiske EM-stjerne Tomas Holes i det centrale forsvar sejrede godt nok 1-0 hjemme mod Ferencvaros, men ungarerne havde vundet 2-0 i det første opgør. Røde Stjerne var ude i en regulær blamage mod Sheriff Tiraspol fra Moldova, der vandt 1-0 og dermed 2-1 samlet.

Playoffrunderne til CL-gruppespillet: Red Bull-Brøndby, Young Boys-Ferencvaros, Malmö FF-Lodogorets, Sheriff-Dinamo Zagreb, Monaco-Shakhtar Donetsk, Benfica-PSV.

Direkte sport i tv Onsdag 11. august DR 1 13.15 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 17.00 Tennis: National Bank Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Chelsea-Villarreal TV3 Sport 18.00 Fodbold: HB Køge-Brøndby (k) 20.45 Fodbold: Leyton Orient-QPR Eurosport 1 15.50 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport X 17.00 Tennis: National Bank Open (m) Vis mere





Cykling. Løbskommissærerne gav onsdag Niklas Larsen lov til at fortsætte i Danmark Rundt, selv om han ikke kom i mål på 1. etape efter et styrt. Nu viser det sig så, at Niklas Larsen trods grønt lys ikke kører videre. Han har fået en hjernerystelse, meddeler Larsen ifølge Ritzau.

Fodbold. FC Midtjylland tabte klart med 0-4 over to kampe til PSV i Champions League-kvalifikationen. Nu glæder FCM-spillerne sig til at spille gruppespil i Europa League, hvor det dog først går løs i september. Det ærgrer målmand Jonas Lössl. »Jeg ville jo ønske, at der var flere af de her uger, hvor der er midtugekampe. Det gør ikke mig noget at spille de kampe. Nu er der dog plads til at få nogle tilbage (coronaramte, red.) og få lidt ro på, men til trods for at vi har spillet midtugekampe, har vi gjort det godt i Superligaen«, siger Lössl til Ritzau.

Fodbold. Andrés Iniesta, der spillede sammen med Lionel Messi i 14 år og var anfører i klubben, før han rejste til Japan, ærgrer sig over Messis exit fra Barcelona. »Det bliver svært at se ham i en anden trøje end Barcelonas«, siger Iniesta ifølge Ritzau og tilføjer: »Leo har repræsenteret Barcelona i så mange år. Men nogle gange dikterer skæbnen, hvordan tingene udvikler sig. Jeg kender ikke detaljerne, men det er en situation, som folk må lære at håndtere«.

Tennis. Rafael Nadal har problemer med den ene fod og har derfor meldt afbud til en turnering i Toronto. I værste fald kan skaden koste ham deltagelse ved US Open fra 30. august, skriver Ritzau.

Badminton. Korea Open, Macau Open og Korea Masters er aflyst på grund af coronasituationen i Asien, oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside. Dermed er 17 af de 28 højest rangerende turneringer på BWF World Tours 2021-kalender nu enten udskudt eller helt aflyst.