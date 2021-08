Udskældt træner har sagt op i Esbjerg, mere corona i Brøndby og FCK bekræfter bud fra Belgien

Fodbold. Der er i høj grad gang i svingdøren i 1. divisionsklubben Esbjerg. Onsdag kom turen så til den tyske cheftræner Peter Hyballa, der har opsagt sin stilling efter mindre end to måneders ansættelse. Hyballa har været i offentligheden søgelys på det seneste, fordi 21 Esbjerg-spillere i et åbent brev udtrykte stærk mistillid til den tyske træners metoder, der ifølge spillerne inkluderede både grove verbale overfusninger og fysiske klask.

»Vi er naturligvis skuffede over begivenhederne de seneste uger og Peter Hyballas beslutning om at stoppe«, siger Michael Kalt, bestyrelsesformand i EfB, mens Peter Hyballa siger til transfermarkt.de, at han har været udsat for karaktermord. »Det, der er foregået, har været et kæmpe rod. Det var et karaktermord. Jeg blev jagtet. Selv min familie blev truet«, siger Hyballa.

Oprøret mod Peter Hyballa var anført af blandt andet Jakob Ankersen, som klubben tirsdag skibede af sted til superligaklubben Randers FC. Den 45-årige Peter Hyballa har gennem sin karriere som seniortræner slæbt et spor af konflikt efter sig og har aldrig formået at været i det samme job i mere end halvandet år.

Hyballas landsmand Roland Vrabec, der er tidligere tysk U18-landstræner og tillige har arbejdet i Hamborgs kultklub St. Pauli, er udpeget som ny Esbjerg-træner. Roland Vrabec har senest været træner i Luxembourg, hvor han sagde farvel til FC Progrès Niederkorn i efteråret 2020.

Fodbold. Yderligere fire Brøndby-spillere – Christian Cappis, Mathias Greve, Tobias Børkeeiet og Thomas Mikkelsen – er testet positive med coronavirus og dagens træning er aflyst. Syv spillere er nu smittet i klubben de seneste to uger. Brøndby møder FC Nordsjælland i Superligaen fredag aften, og skal i næste uge spille den første playoffkamp mod Red Bull Salzburg om en plads i Champions Leagues gruppespil. Et gruppespil, der kan indbringe mindst 150 millioner kroner.

Fodbold. FC København bekræfter, at klubben har fået et bud på kantspilleren Mohammed Daramy fra den belgiske klub Club Brugge. »Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået«, hedder det i en meddelelse til Fondsbørsen.

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund (DHF) skal 30. august vælge ny formand, når Per Bertelsen stopper efter næsten ti år på posten. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen har sagt ja til at stille op som formand og er foreløbigt eneste kandidat til at overtage hvervet fra Per Bertelsen.

Fodbold. Så er Lionel Messi officielt præsenteret i Paris SG. Hovedtrækkene fra onsdagens pressemøde er, at Messi efter sommerferie nok er lidt ude af form og der derfor ikke er udsigt til debut allerede i den kommende weekend. Argentineren bedyrede også, at han selvfølgelig vil vinde Champions League med Paris. At stå med CL-trofæet er PSG-præsident Nasser al-Khelaifi helt store drøm, siden staten Qatar begyndte at poste penge i klubben.