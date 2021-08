Chelsea sætter transferrekord

Fodbold. Efter to sæsoner i Serie A hos Inter er den 28-årige belgiske superangriber Romelu Lukaku tilbage i den engelske Premier League. Her har han underskrevet en femårig aftale med Chelseas Champions League-mestre, der ifølge BBC har sat klubrekord på transfermarkedet ved at betale 853 millioner kroner for ham. Lukaku spillede også tidligere i karrieren i Chelsea, men fik dengang kun 15 kampe.

Fodbold. Kasper Schmeichel er nu officielt helt øverst i Leicester City FC’s spillerhierarki. Efter at veteranen Wes Morgen, der stort set ikke spillede i sidste sæson, har forladt klubben, har manager Brendan Rodgers overdraget anførerbindet i Premier League-klubben til den danske målmand.

Leicester får i øvrigt snart tilgang af endnu en dansk spiller. Jannik Vestergaard er, som Brendan Rodgers forklarede på et pressemøde torsdag, ankommet til byen for at forhandle de sidste detaljer om et skifte fra Southampton på plads. Vestergaard kan ifølge Rodgers endda få debut lørdag mod Wolverhampton.

Atletik. Den britiske sprinter Chijindu Ujah, der vandt sølv i 4x100 meter ved OL i Tokyo, er blevet midlertidigt suspenderet som følge af en positiv dopingtest. Det skriver BBC.

Atletik. Som nykåret olympisk mester plejer der at være gode startpenge at hente ved diverse grandprixstævner rundt om i Europa, men den italienske 100 meter-sprintkonge Lamont Marcell Jacobs er færdig for denne sæson. Italieneren oplyser torsdag på Instagram i et svar til en fan, der spurgte, hvornår Jacobs næste gang ville stille op til et løb. »2022«, svarede Lamont Marcell Jacobs kortfattet.

Cykling. 3. etape af Danmark Rundt bød på 218 km fra Tønder til Vejle og med 2.100 højdemeter undervejs – og en præstation i særklasse af den 21-årige belgier Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Med et suverænt angreb 17 km fra målet satte han sine rivaler tidligt skakmat, inden de tre finaleomgange i den østjyske målby udviklede sig til en ren hyldest af et af pedalsportens største talenter i nyere tid. Med en magtdemonstration kom Remco Evenepoel i mål med en margin på halvandet minut til de nærmeste forfølgere – og overhalede undervejs hovedfeltet med en omgang. Få kilometer før rytterne skulle køre ind i Vejle, kørte Remco Evenepoel endda den forkerte vej i et skarpt sving, men er nu i førertrøjen og på vej mod den samlede sejr i løbet, som slutter lørdag.

Tennis. Clara Tauson er tilbage på banen og gjorde comeback i singlerækkerne med en sejr i 1. runde af en ITF W100-turnering i Pennsylvia, USA. Tauson, der er seedet 2, slog Arina Rodionova fra Australien 6-1, 6-2.

Fodbold. Det danske landshold er faldet på verdensranglisten trods en plads i EM-semifinalen. Kasper Hjulmands mandskab er faldet én plads tilbage i forhold til den seneste rangliste fra slutningen af maj, som betyder, at Danmark nu er det 11.-bedste landshold i verden. Helt i toppen er der kun sket mindre rokader. Belgien topper fortsat listen, mens Brasilien har overhalet Frankrig og er ny toer. Italiens europamestre er rykket fra 7. til 5. pladsen.

Cykling. Dette års Vuelta a Espana, der starter lørdag, bliver karrierens sidste opgave for italieneren Fabio Aru. Den kun 31-årige Qhubeka-rytter, der sejrede i Vueltaen i 2015 og endvidere har kørt i top-5 i både Giro og Tour, indstiller således aktiviteterne, når Vuelta-feltet er nået til vejs ende i Santiago de Compostela 5. september.

Fodbold. Viborg og anfører Jeppe Grønning har forlænget kontrakten til sommeren 2024.

Fodbold. Jonas Knudsen fra Malmö FF kommer ikke i aktion mere i 2021. Backen har fået en knæskade og er blevet opereret.

Faktaboks Direkte sport i tv DR 1 13.30 Cykling: Post Danmark Rundt TV 2 Sport 17.00 Badminton: DM 22.00 Håndbold: VM-lodtrækning (k) Eurosport 1 15.50 Cykling: PostNord Danmark Rundt 19.00 Cykling: Vuelta - holdpræsentation Eurosport 2 16.00 Cykling: Tour of Norway (k) 21.00 Golf: Wyndham Championship TV 2 Sport X 17.00 Tennis: National Bank Open (m) 20.00 Fodbold: FC København-Plovdiv 23.00 Tennis: National Bank Open (m) Vis mere

Fodbold. Lionel Messi trænede torsdag for første gang med sine nye holdkammerater i Paris Saint-Germain. Det er den franske klub, som på deres Instagram har delt videoer af Messi i aktion. Argentineren har ikke spillet fodbold, siden han var med til at vinde Copa America for en måned siden.

Ishockey. Det danske ishockey landshold skal kæmpe for en billet til de vinterolympiske lege i Beijing i 2022. Fem danske spillere fra den bedste amerikanske ishockeyliga, NHL, er en del af Danmarks trup til OL-kvalifikationen i Norge i slutningen af august: Frans Nielsen, Oliver Bjorkstrand, Nikolaj Ehlers, Joachim Blichfeld og Alexander True. Landstræner Heinz Ehlers har en klar ambition om, at holdet skal booke en OL-billet: »Selvfølgelig er vores ambition og mission at vinde turneringen oppe i Norge, men vi går også til opgaven i bevidstheden om, at vi skal være ydmyge og ikke tro, at tingene sker af sig selv. På papiret har vi en rigtig stærk trup, og kunsten er selvfølgelig at forme truppen til et stærkt hold«, siger Heinz Ehlers i en pressemeddelelse.

Fodbold. Manchester City må undvære Phil Foden i op til fire uger. Den 21-årige stjerne fik en fodskade under EM, som stadig driller ham. Først gik han glip af EM-finalen, og nu går han også glip af den første måned af den nye Premier League-sæson. Det fortæller han selv til Sky Sports: »Foden er stadig en lille smule øm. Jeg vil tro, at det kommer til at tage omkring tre-fire uger. Forhåbentlig flyver tiden, så jeg kan komme tilbage på banen«. Dermed må han også vente lidt endnu med at spille med sin landsholdskollega Jack Grealish, der i sidste uge blev den dyreste engelske spiller nogensinde, da han skiftede Aston Villa ud med Manchester City med et prisskilt på cirka 875 millioner.

Cykling. Mads Würtz er blevet udtaget til Vuelta a Espana, der starter lørdag. Det bekræfter hans hold, Israel Start-Up Nation.

Fodbold. Det skal være slut med racisme og chikane i Premier League. Gør man sig skyldig i diskriminerende adfærd på stadion eller på sociale medier, betyder det karantæne fra alle stadioner i Premier League. Den engelske liga uddanner blandt andet sit sikkerhedspersonale på stadion til at håndtere situationer med diskriminerende adfærd, ligesom ligaen har ansat folk til at spotte racisme og chikane online: »Antidiskrimination er en stor prioritet for Premier League og alle klubberne. Vi vil ikke tolerere diskriminerende opførsel på stadion eller online«, siger Richard Masters, der er Premier Leagues direktør til Sky Sports.

Motorsport. Nicki Pedersens karriere er i fare. Speedwayveteranen bliver nødt til at stoppe sin karriere, hvis hans karantæne opretholdes ved sidste appelinstans. Det fortæller han til TV 2. I Juli måned konkluderede Danmarks Motor Unions (DMUs) disciplinærinstans, at Nicki Pedersen havde udvist truende og usportslig adfærd i forbindelse med en ligamatch, hvorfor han fik frataget sin licens og blev udelukket fra alle løb i et halvt år.

Fodbold. Chelseatræner Thomas Tuchel fortæller, at trænerteamet længe havde planlagt at gøre brug af reservekeeper Kepa Arrizabalaga, der endte som onsdagens helt store helt i straffesparkskonkurrencen mod Villarreal og sikrede Chelsea den europæiske Super Cup-titel: »Da vi kom til Chelsea og spillede den første pokalkamp mod Barnsley, fik vi statistikkerne og var forberedte. Kepa havde den bedste redningsprocent på straffespark. Vi talte med spilleren om, at denne udskiftning kunne ske, når vi spillede pokalkampe. Siden da har de vidst det«, siger Tuchel til Chelseas hjemmeside, hvor han samtidig roser udskiftede Edouard Mendy for at acceptere sin skæbne uden brok.

Fodbold. Brian Priske og Royal Antwerp får ikke gavn af Viktor Fischer, når de i næste uge indleder deres jagt på en billet til Europa League. Det skyldes, at den tidligere FCK-spiller først kan blive registreret i et eventuelt gruppespil: »Det er ærgerligt, at Viktor ikke vil være der, men vi har en masse kvalitet i truppen. Som træner vil du have, at alle spillere er tilgængelige, men det er ikke muligt nu. Jeg er sikker på, at vi kan klare det uden ham«, siger Priske til Voetbalnieuws.

Fodbold. Roland Vrabec er ny mand i front for Esbjerg, og han gør det klart, at han er fortaler for tydelig kommunikation og vil gøre sit for at gøre spillerne bedre. Men han pointerer samtidig, at spillerne skal levere: »Spillerne virker motiverede. De er nødt til at tage ansvar nu og vise sig frem. Nu er Peter Hyballa ude at klubben, så nu skal spillerne vise, de kan levere. Der er ingen undskyldninger med træneren længere. Nu kommer det hele an på spillernes kvalitet«, siger Roland Vrabec til Ekstra Bladet.

Cykling. Der venter rytterne en hård dag, som kulminerer på rundstrækningen i Vejle. Tre gange skal rytterne blandt andet forbi Kiddesvej, hvor stigningsprocenter rammer 21. Dylan Groenewegens er normalt ikke til stejle stigninger, og derfor venter den førende rytter fra Holland også angreb fra Mads Pedersen og Remco Evenepol: »Det er en god etape for Mads, men også for Remco. Jeg tror, at han kommer til at angribe mig. Jeg tror, at det bliver hårdt for mig, men jeg må forsøge«, siger han. Danske Mads Pedersen er seks sekunder efter Dylan Groenewegen og ligger nummer tre i klassementet.