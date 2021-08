Hjulmands tropper falder på verdensranglisten trods EM-semifinale

Fodbold. Det danske herrelandshold i fodbold er faldet på verdensranglisten trods EM-semifinalen. Hjulmands mandskab er faldet én plads tilbage i forhold til den seneste rangliste fra slutningen af maj, som betyder, at Danmark nu er det 11.-bedste herrelandshold i verden. Helt i toppen er der kun sket mindre rokader. Belgien topper fortsat listen, mens Brasilien har overhalet Frankrig og er ny toer.

Fodbold. Manchester City må undvære Phil Foden i op til fire uger. Den 21-årige stjerne fik en fodskade under EM, som stadig driller ham. Først gik han glip af EM-finalen, og nu går han også glip af den første måned af den nye Premier League-sæson. Det fortæller han selv til Sky Sports: »Foden er stadig en lille smule øm. Jeg vil tro, at det kommer til at tage omkring tre-fire uger. Forhåbentlig flyver tiden, så jeg kan komme tilbage på banen«. Dermed må han også vente lidt endnu med at spille med sin landsholdskollega Jack Grealish, der i sidste uge blev den dyreste engelske spiller nogensinde, da han skiftede Aston Villa ud med Manchester City med et prisskilt på cirka 875 millioner.

Cykling. Mads Würtz er blevet udtaget til Vueltaen. Det bekræfter hans hold, Israel Start-Up Nation.

Fodbold. Det skal være slut med racisme og chikane i Premier League. Gør man sig skyldig i diskriminerende adfærd på stadion eller på sociale medier, betyder det karantæne fra alle stadioner i Premier League. Den engelske liga uddanner blandt andet sit sikkerhedspersonale på stadion til at håndtere situationer med diskriminerende adfærd, ligesom ligaen har ansat folk til at spotte racisme og chikane online: »Antidiskrimination er en stor prioritet for Premier League og alle klubberne. Vi vil ikke tolerere diskriminerende opførsel på stadion eller online«, siger Richard Masters, der er Premier Leagues direktør til Sky Sports.

Motorsport. Nicki Pedersens karriere er i fare. Speedwayveteranen bliver nødt til at stoppe sin karriere, hvis hans karantæne opretholdes ved sidste appelinstans. Det fortæller han til TV 2. I Juli måned konkluderede Danmarks Motor Unions (DMUs) disciplinærinstans, at Nicki Pedersen havde udvist truende og usportslig adfærd i forbindelse med en ligamatch, hvorfor han fik frataget sin licens og blev udelukket fra alle løb i et halvt år.

Fodbold. Chelseatræner Thomas Tuchel fortæller, at trænerteamet længe havde planlagt at gøre brug af reservekeeper Kepa Arrizabalaga, der endte som onsdagens helt store helt i straffesparkskonkurrencen mod Villarreal og sikrede Chelsea den europæiske Super Cup-titel: »Da vi kom til Chelsea og spillede den første pokalkamp mod Barnsley, fik vi statistikkerne og var forberedte. Kepa havde den bedste redningsprocent på straffespark. Vi talte med spilleren om, at denne udskiftning kunne ske, når vi spillede pokalkampe. Siden da har de vidst det«, siger Tuchel til Chelseas hjemmeside, hvor han samtidig roser udskiftede Edouard Mendy for at acceptere sin skæbne uden brok.

Fodbold. Brian Priske og Royal Antwerp får ikke gavn af Viktor Fischer, når de i næste uge indleder deres jagt på en billet til Europa League. Det skyldes, at den tidligere FCK-spiller først kan blive registreret i et eventuelt gruppespil: »Det er ærgerligt, at Viktor ikke vil være der, men vi har en masse kvalitet i truppen. Som træner vil du have, at alle spillere er tilgængelige, men det er ikke muligt nu. Jeg er sikker på, at vi kan klare det uden ham«, siger Priske til Voetbalnieuws.

Fodbold. Roland Vrabec er ny mand i front for Esbjerg, og han gør det klart, at han er fortaler for tydelig kommunikation og vil gøre sit for at gøre spillerne bedre. Men han pointerer samtidig, at spillerne skal levere: »Spillerne virker motiverede. De er nødt til at tage ansvar nu og vise sig frem. Nu er Peter Hyballa ude at klubben, så nu skal spillerne vise, de kan levere. Der er ingen undskyldninger med træneren længere. Nu kommer det hele an på spillernes kvalitet«, siger Roland Vrabec til Ekstra Bladet.

Cykling. Der venter rytterne en hård dag, som kulminerer på rundstrækningen i Vejle. Tre gange skal rytterne blandt andet forbi Kiddesvej, hvor stigningsprocenter rammer 21. Dylan Groenewegens er normalt ikke til stejle stigninger, og derfor venter den førende rytter fra Holland også angreb fra Mads Pedersen og Remco Evenepol: »Det er en god etape for Mads, men også for Remco. Jeg tror, at han kommer til at angribe mig. Jeg tror, at det bliver hårdt for mig, men jeg må forsøge«, siger han. Danske Mads Pedersen er seks sekunder efter Dylan Groenewegen og ligger nummer tre i klassementet.