Schöne vil ikke være til rådighed for Kasper Hjulmand i fremtiden

Fodbold. Lasse Schöne stopper på landsholdet. Det fortæller han i et interview med det hollandske medie De Gelderlander: »Jeg har været med i over ti år. Det tog meget tid, og jeg var altid væk fra familien. Nu kan jeg bruge landsholdspauserne på dem«, siger han.

Midtbanespilleren nåede 51 landskampe siden sin debut mod Chile i 2009 på Brøndby Stadion. Den 35-årige var med ved EM i 2012 og VM i 2018, og han havde håbet på at slutte af med EM på hjemmebane: »Jeg ville gerne have oplevet det. Det endte ikke ud til min fordel, at slutrunden blev flyttet et år på grund af coronakrisen. Men jeg er i fred med det. Jeg er meget glad og stolt over det, som jeg har opnået«, lyder det fra Schöne.