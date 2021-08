Seks Brøndby-spillere misser fredagens superligakamp

Fodbold. Brøndby meddeler, at der ikke er sket yderligere smitte i spillertruppen, siden klubben i onsdags berettede om fire nye tilfælde. Dermed ser det ud til, at Brøndby har fået styr på coronasituationen. Det er dog alligevel seks spillere, som misser fredagens superligakamp mod FC Nordsjælland på grund af coronasmitte. Det drejer sig om midtbanespillerne Josip Radosevic, Tobias Børkeeiet, Christian Cappis og Mathias Greve samt forsvarsspilleren Sigurd Rosted og reservemålmand Thomas Mikkelsen.

Håndbold. Den svenske håndboldspiller Loui Sand har skrevet historie. Sand har spillet 105 landskampe for Sveriges kvinder, men skal nu spille elitehåndbold på herresiden efter sit kønsskifte: Det her er et bevis på, at os transseksuelle også har en plads i idrætten«, siger fløjspilleren.