Skadet NBA-spiller scorer kontrakt på 1,1 milliard

Basketball. Kawhi Leonard har underskrevet en ny milliardkontrakt med Los Angeles Clippers. Ifølge sportsmediet ESPN er kontrakten af fire års varighed, ligesom den har en værdi på 176,3 millioner dollars, hvilket er lidt over 1,1 milliard kroner. Den 30-årige regnes for at være en af de bedste i NBA, to gange har han fået titlen som ligaens bedste defensivspiller.

Fodbold. Lasse Schöne stopper på landsholdet. Det fortæller han i et interview med det hollandske medie De Gelderlander: »Jeg har været med i over ti år. Det tog meget tid, og jeg var altid væk fra familien. Nu kan jeg bruge landsholdspauserne på dem«, siger han.