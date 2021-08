Svensk håndboldspiller bliver historisk: »Det her kunne jeg overhovedet ikke have forestillet mig for tre år siden«

Håndbold. Den svenske håndboldspiller Loui Sand har skrevet historie. Sand har spillet 105 landskampe for Sveriges kvinder, men skal nu spille elitehåndbold på herresiden efter sit kønsskifte: Det her er et bevis på, at os transseksuelle også har en plads i idrætten«, siger fløjspilleren.

Det er lidt over to år siden, at Loui Sand indstillede sin professionelle håndboldkarriere på kvindesiden og skiftede køn.