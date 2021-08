Clara Tauson sendt til tælling: Havde meget høj puls og hyperventilerede

Tennis. Clara Tauson måtte natten til lørdag trække sig midtvejs fra sin kamp i 2. runde af ITF-turneringen i amerikanske Landisville, Pennsylvania. I mere end 30 graders varme måtte den 18-årige danskers fysik kapitulere i kampen mod polakken Magdalena Frech. »Hun fik hedeslag, ja. Hun havde meget høj puls og hyperventilerede. Og på den baggrund frarådede lægen fortsat spil«, skriver Søren Tauson, Clara Tausons far, i en SMS ifølge Ritzau til TV2 Sport.

Direkte sport i tv Lørdag 14. august DR 1 14.00 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 17.50 Cykling: Vuelta a España, 1. etape 21.25 Tennis: National Bank Open TV3+ 13.30 Fodbold: Manchester United-Leeds TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hobro-Lyngby 15.30 Fodbold: Augsburg-Hoffenheim 18.30 Fodbold: Dortmund-Eint.Frankfurt 21.00 Speedway: Sveriges Grand Prix TV3 Max 13.30 Fodbold: Peterborough-Derby 16.00 Fodbold: Chelsea-Crystal Palace 18.30 Fodbold: Norwich-Liverpool 21.00 Fodbold: Swansea-Sheffield United Xee 15.30 Fodbold: Union Berlin-Leverkusen 6’eren 10.00+15.00 Rally: Belgiens VMafdeling 13.30 Formel E: Tysklands VMafdeling Eurosport 1 14.30 Cykling: PostNord Danmark Rundt 17.45 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.30 Formel E: Tysklands VMafdeling 15.30 Cykling: World Tour of Norway (k) 18.30 Ridebanespringning: Global Champions Tour 21.00 Golf: Wyndham Championship TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Cádiz-Levante 22.00 Fodbold: Alavés-Real Madrid 00.10 Fodbold: Minnesota-LA Galaxy Vis mere

Badminton. Damedoublen Alexandra Bøje og Mette Poulsen undskylder nu for deres bizarre opførsel i DM-finalen fredag mod Maiken Fruergaard og Sara Thygesen. Bøje og Poulsen truede med at forlade kampen undervejs, da de følte sig groft bortdømt af servedommeren, som endte med at forlade kampen grædende. »Vi vil gerne beklage og undskylde for vores opførsel i DM-finalen i går. Vores reaktion på banen tog overhånd, og vi lod vores frustrationer løbe af med os. Det er vi rigtig kede af, og vi har rakt ud til servedommeren med en undskyldning. Vi lægger os samtidig fladt ned og undskylder til alle, som føler sig stødt over vores opførsel i kampen. Det er ikke sådan, vi ønsker at repræsentere hverken sporten eller vores egne værdier«, lyder det fra duoen ifølge badminton.dk. Fruergaard og Thygesen snuppede DM-titlen.

Fodbold. Mestrene fra Brøndby tabte fredag 0-1 hjemme til FC Nordsjælland og har dermed endnu ikke vundet i denne sæson. Sidste sæsons topscorer, Mikael Uhre, erkender, at den sløje pointhøst giver stof til eftertanke. »Det gør ondt, at det er gået sådan. Jeg synes egentlig, at spillet har været til mere, men det klinger måske lidt hult, at man står efter femte kamp og siger det samme«, siger Uhre til Ritzau og tilføjer: »I fodbold er det jo stolpe ud eller ind, og i sidste sæson sagde folk, vi fik lidt for mange point. Det er med omvendt fortegn i denne sæson indtil videre«.

Fodbold. FC Nordsjælland-målmanden Peter Vindahl Jensen kan have spillet sin foreløbigt sidste kamp for Farum-klubben fredag aften mod Brøndby. Han kædes nemlig kraftigt sammen med et skifte til den hollandske Æresdivision-klub AZ Alkmaar. »Der er ingen tvivl om, at det er en stor klub. Jeg føler mig klar til at tage næste skridt, og særligt er det spilletiden, som vægter højest for mig, for det er vigtigt for min udvikling«, siger målmanden til Ritzau.

Fodbold. Brentford debuterede i Premier League med en meriterende 2-0-sejr hjemme over Arsenal. Den danske træner Thomas Frank hylder klubbens entusiastiske fans for støtten på vej mod gevinsten.

»Vi præsterede, men der var nogen, som tog det til et nyt niveau, og det var fansene. De var helt fantastiske. Det var mere end ti ud af ti med atmosfæren, de konstante tilråb og den vedvarende støtte til holdet«, siger Thomas Frank til BBC.

Fodbold. To danske EM-spillere indledte sæsonen fredag aften i Spanien og Italien. Daniel Wass spillede de første 69 minutter på den centrale midtbane, da Valencia åbnede La Liga-sæsonen med en 1-0-sejr over Getafe på hjemmebane, og Jens Stryger Larsen spillede den første time som højreback, da Udinese slog Ascoli med 3-1 i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

Fodbold. Bayern München indledte titelforsvaret i Bundesligaen med at spille 1-1 på udebane mod Borussia Mönchengladbach.

Fodbold. Viktor Fischer scorede fredag aften for sin nye klub Royal Antwerp, da han nettede til 1-0 mod Charleroi. Kampen i den belgiske liga sluttede 1-1.