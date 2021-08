Rygtet er så absurd, at Real Madrid tager afstand fra det på skrift

Fodbold. Real Madrid har følt sig nødsaget til at tage til genmæle over en historie publiceret i den spanske avis Mundo Deportivo. I lørdagsudgaven skriver avisen, at Real Madrid fremover gerne vil spille med i den engelske Premier League. »Real Madrid vil gerne understrege, at disse oplysninger er fuldstændig falske, absurde og umulige«, meddeler Real Madrid, og understreger, at historien udelukkende er tilvejebragt for at skabe forstyrrelser i og omkring klubben. Ifølge Mundo Deportivo er Real Madrid i åben krig med den magtfulde boss i den spanske divisionsforening (La Liga), Javier Tebas, og leder derfor med lys og lygte efter en vej ud af La Liga og ind i Premier League, hvor økonomi og indtjeningsmuligheder er langt større.

Fodbold. Så er formaliteterne på plads og kontrakten er underskrevet. Den 28-årige franske verdensmester Raphaël Varane skifter fra Real Madrid til Manchester United på en fireårig kontrakt. »Manchester United er en af de mest ikoniske klubber i verden«, siger forsvarsspilleren om skiftet, der angiveligt har kostet den engelske klub 350 millioner kroner.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix Bruno Fernandes og Paul Pogba kontrollerede begivenhederne på Old Trafford, hvor næsten 73.000 tilskuere skabte en fantastisk stemning.

Varane-nyheden kom samtidigt med, at Manchester United med en stålsat præstation indledte den nye Premier League-sæson med en storsejr på 5-1 hjemme på Old Trafford over Leeds. Dagens detaljer stod en ustoppelig duo bestående af Bruno Fernandes og Paul Pogba for. Fernandes scorede hattrick og Pogba blev noteret for hele fire assist – en mere end i hele sidste sæson – på en dag, hvor vicemestrene aldrig blev udfordret.

Golf. 20-årige Rasmus Højgaard, som Politiken i 2018 kårede som årets fund i dansk idræt, var lørdagens suverænt bedste mand ved European Tour-turneringen Cazoo Classic på London Golf Club. Danskeren gik 3. runde i 62 slag og satte dermed banerekord. Rasmus Højgaard fører turneringen, men flere rivaler i toppen af feltet har endnu ikke spillet runden færdig.

Tennis. Clara Tauson måtte natten til lørdag trække sig midtvejs fra sin kamp i 2. runde af ITF-turneringen i amerikanske Landisville, Pennsylvania. I mere end 30 graders varme måtte den 18-årige danskers fysik kapitulere i kampen mod polakken Magdalena Frech. »Hun fik hedeslag, ja. Hun havde meget høj puls og hyperventilerede. Og på den baggrund frarådede lægen fortsat spil«, skriver Søren Tauson, Clara Tausons far, i en SMS ifølge Ritzau til TV2 Sport.

Badminton. Damedoublen Alexandra Bøje og Mette Poulsen undskylder nu for deres bizarre opførsel i DM-finalen fredag mod Maiken Fruergaard og Sara Thygesen. Bøje og Poulsen truede med at forlade kampen undervejs, da de følte sig groft bortdømt af servedommeren, som endte med at forlade kampen grædende. »Vi vil gerne beklage og undskylde for vores opførsel i DM-finalen i går. Vores reaktion på banen tog overhånd, og vi lod vores frustrationer løbe af med os. Det er vi rigtig kede af, og vi har rakt ud til servedommeren med en undskyldning. Vi lægger os samtidig fladt ned og undskylder til alle, som føler sig stødt over vores opførsel i kampen. Det er ikke sådan, vi ønsker at repræsentere hverken sporten eller vores egne værdier«, lyder det fra duoen ifølge badminton.dk. Fruergaard og Thygesen snuppede DM-titlen.

